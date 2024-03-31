Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor

Bolu ve Batı Karadeniz'e yeni denetim istasyonları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde hayvan hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nı faaliyete geçiriyor. Bu yeni istasyonlar, bölgedeki hayvan hareketlerini kesintisiz bir şekilde izlemeyi amaçlıyor.

Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem

Yeni kurulan istasyonlar, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla kritik bir rol oynuyor. Kontrolsüz hayvan hareketleri, hastalıkların yayılmasında önemli bir etken olarak görülüyor.

Denetim ve kontrolün önemi

Bakanlık yetkilisi Yumaklı'ya göre, hayvan hareketlerinin denetlenmesi ve kontrol altına alınması, hayvansal üretimi olumsuz etkileyen bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde büyük önem taşıyor. Bu kontrol mekanizması, ülke ekonomisine de olumlu yansıyacak.

İstasyonların faaliyete geçişi

İlk olarak Erzurum ve Elazığ'da kurulan istasyonlar, yakında 8'e ulaşacak. Bu yıl içinde tüm istasyonların faaliyete geçmesi planlanıyor, böylece hayvansal üretimde kalite ve verimlilik artışı hedefleniyor.

7/24 kesintisiz izleme

İstasyonlarda, gece görüş özellikli kameralar ve aydınlatma sayesinde 7/24 denetim sağlanıyor. Veterinerler, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçları kontrol ederek, sağlık raporları ve hayvanların kulak küpelerini inceliyor.

Uygunsuzluk tespitinde yaptırımlar

Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen hayvan sahiplerine idari yaptırımlar uygulanıyor. Hasta hayvanların sevkiyatına izin verilmiyor ve gerekli karantina tedbirleri alınıyor.

Erzurum Denetim İstasyonu'ndan ilk sonuçlar

Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Erzurum Denetim İstasyonu'nda, bugüne kadar 2 bin 178 araç kontrol edildi ve 78 araçta uygunsuzluk belirlendi. Bu sonuçlar, denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kurban Bayramı'nda önemli rol

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nın hayvan hareketliliğini denetlemede önemli bir işlevi olacak. Yetiştiriciler ve nakliyeciler, kurallara uyma ve denetim personeline yardımcı olma çağrısına uymaya teşvik ediliyor.

Teşekkür ve Çağrı

Bakan Yumaklı, hayvan sevkiyatı yapan vatandaşlara teşekkür ederken, kontrollerin hayvansal üretimi güvence altına almak için kararlılıkla süreceğini belirtiyor. Bu yeni adımlar, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde hayvansal üretimin kalitesini artırma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yeni bir dönem başlatıyor.