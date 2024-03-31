- Çevre

Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde hayvan hareketlerini 7/24 izleyecek yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nı devreye alıyor. İlk istasyonlar Erzurum ve Elazığ’da kuruldu.

Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor mask
Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor
Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu ve Batı Karadeniz'e yeni denetim istasyonları

Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde hayvan hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nı faaliyete geçiriyor. Bu yeni istasyonlar, bölgedeki hayvan hareketlerini kesintisiz bir şekilde izlemeyi amaçlıyor.

Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem

Yeni kurulan istasyonlar, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla kritik bir rol oynuyor. Kontrolsüz hayvan hareketleri, hastalıkların yayılmasında önemli bir etken olarak görülüyor.

Denetim ve kontrolün önemi

Bolu ve Batı Karadeniz'de hayvan hareketlerinin denetimi artıyor

Bakanlık yetkilisi Yumaklı'ya göre, hayvan hareketlerinin denetlenmesi ve kontrol altına alınması, hayvansal üretimi olumsuz etkileyen bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde büyük önem taşıyor. Bu kontrol mekanizması, ülke ekonomisine de olumlu yansıyacak.

İstasyonların faaliyete geçişi

İlk olarak Erzurum ve Elazığ'da kurulan istasyonlar, yakında 8'e ulaşacak. Bu yıl içinde tüm istasyonların faaliyete geçmesi planlanıyor, böylece hayvansal üretimde kalite ve verimlilik artışı hedefleniyor.

7/24 kesintisiz izleme

İstasyonlarda, gece görüş özellikli kameralar ve aydınlatma sayesinde 7/24 denetim sağlanıyor. Veterinerler, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçları kontrol ederek, sağlık raporları ve hayvanların kulak küpelerini inceliyor.

Uygunsuzluk tespitinde yaptırımlar

Denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen hayvan sahiplerine idari yaptırımlar uygulanıyor. Hasta hayvanların sevkiyatına izin verilmiyor ve gerekli karantina tedbirleri alınıyor.

Erzurum Denetim İstasyonu'ndan ilk sonuçlar

Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Erzurum Denetim İstasyonu'nda, bugüne kadar 2 bin 178 araç kontrol edildi ve 78 araçta uygunsuzluk belirlendi. Bu sonuçlar, denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kurban Bayramı'nda önemli rol

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları'nın hayvan hareketliliğini denetlemede önemli bir işlevi olacak. Yetiştiriciler ve nakliyeciler, kurallara uyma ve denetim personeline yardımcı olma çağrısına uymaya teşvik ediliyor.

Teşekkür ve Çağrı

Bakan Yumaklı, hayvan sevkiyatı yapan vatandaşlara teşekkür ederken, kontrollerin hayvansal üretimi güvence altına almak için kararlılıkla süreceğini belirtiyor. Bu yeni adımlar, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde hayvansal üretimin kalitesini artırma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yeni bir dönem başlatıyor.

# yol, Sağlık, tarım

31 Mar 2024 - 11:40 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL