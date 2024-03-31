Baharın habercileri Bolu'ya gelmeye devam ediyor

"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, Aktaş Mahallesi'nde elektrik direğinde bulunan yuvalarına döndü.
Soğuk bölgelerden Bolu'ya göç eden leyleklerin, dağılan yuvalarını toparladığı görüldü.
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Bolu'daki yuvalarına dönüşe geçti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.