31 Mar 2024 - 12:33 - Güncel

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bolu ve ilçeleri sonuçları ilk kez Bolu Gündem ve Bolu Olay haber sitelerinde... YSK’nın yasakları kaldırmasından itibaren 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Bolu ve ilçeleri sonuçlarını an be an bizden öğrenebileceksiniz... Bizi takip edin…