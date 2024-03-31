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2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bolu ve ilçeleri sonuçları ilk kez Bolu Gündem ve Bolu Olay haber sitelerinde... YSK’nın yasakları kaldırmasından itibaren 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Bolu ve ilçeleri sonuçlarını an be an bizden öğrenebileceksiniz... Bizi takip edin…

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin… mask
2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…
2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…
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Bolu'da 2024 Yerel Seçim heyecanı

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

31 Mart 2024'te gerçekleşecek Bolu yerel seçimlerinde, 239 bin 169 seçmenin oy kullanacağı sandıklar Bolu Gündem ve Bolu Olay haber sitelerinde canlı yayınlanacak. İlk kez oy kullanacak gençler ve 34 siyasi partinin yarışıyla, Bolu'da seçim güvenliği için 1.785 güvenlik personeli görev yapacak

Bolu'da Seçim Zamanı

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

31 Mart 2024 tarihinde Bolu ve ilçelerinde gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katılacağı bu önemli demokratik süreçte, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. Bolu'da, 9 ilçe ve 3 beldede toplam 1061 sandık kurulacak, burada 239 bin 169 seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.

Bolu'da Kimler yarışıyor?

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

Bu seçimlerde, 34 siyasi partiden adaylar Bolu ve ilçelerindeki seçmenlerin oylarını kazanmak için yarışacak. Ülke genelinde kurulacak 206 bin sandıkta, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı, 50 bin 336 muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için oy kullanılacak.

Güvenlik önlemleri üst seviyede

Bolu genelinde seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 856 polis ve 929 jandarma olmak üzere toplam 1.785 güvenlik personeli görev yapacak. Bu güvenlik güçleri, 84 polis aracı ve 189 jandarma aracı ile donatılmış durumda.

Oy kullanma süreci

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

Bolu'da oy kullanma işlemi, polis bölgesinde 529 sandıkta 166 bin 303 seçmen, jandarma bölgesinde ise 532 sandıkta 728 bin 66 seçmen olmak üzere gerçekleşecek. Seçmenler, 9 ilçe ve 3 beldede kurulan sandıklarda oylarını kullanacaklar.

Canlı yayın ve anlık sonuçlar

2024 Seçim sonuçlarını Bolu Gündem Medya grubu internet sitelerinde takip edin…

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, Bolu ve ilçelerindeki seçim sonuçları Bolu Gündem, Bolu Olay ve Bolu Gündem Medya grubu haber siteleri üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Seçim sonuçlarını an be an takip etmek için bu platformlar kritik önem taşıyor.

İlk oy heyecanı

Bu seçim, 1 milyon 32 bin 610 genç için büyük bir heyecan anlamına geliyor. İlk kez oy kullanacak bu gençler, demokratik sürecin bir parçası olmanın gururunu yaşayacaklar.

Bolu'da Seçim Sonuçlarını bizden takip edebilirsiniz?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için Bolu ve ilçelerinin seçim sonuçları, Bolu Olay ve Bolu Gündem haber sitelerinden anlık olarak takip edilebilecek. Bu platformlar, YSK’nın seçim yasağını kaldırdığı andan itibaren Bolu'daki tüm gelişmeleri ve sonuçları canlı olarak seçmenlere sunacak.

# Türkiye, belediye, polis, jandarma, olay

31 Mar 2024 - 12:33 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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