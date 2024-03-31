Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Belediye Başkan adayları oylarını kullandı

Bolu'nun liderleri oylarını kullandı

Bolu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, kentin önde gelen yöneticilerinin katılımıyla demokrasi şöleni yaşadı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, eşi Ayşe Elif Kılıç ile birlikte 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulunda oy kullanırken, Bolu Belediye Başkanı ve yeniden aday olan Tanju Özcan, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu verdi. AK Parti'den Bolu Belediye Başkan adayı olan Muhammed Emin Demirkol da, ailesiyle birlikte Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi'nde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Seçimlerin sakin ve huzurlu atmosferi

Bolu Valisi, seçim sürecinin Bolu'da huzur içinde geçtiğini belirterek, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını vurguladı. Tanju Özcan ve Muhammed Emin Demirkol ise, seçimlerin hem Bolu için hem de ülke geneli için hayırlara vesile olmasını diledi. Özellikle Demirkol, seçim kampanyasının barışçıl bir ortamda yürütüldüğünü ve Bolu'nun bu huzuru hak ettiğini ifade etti.

Demokrasi vurgusuyla seçim mesajları

Bolu'daki önemli isimler, oy kullanma sürecinin ardından yaptıkları açıklamalarla, demokrasinin önemine vurgu yaptı. Vali Kılıç, Belediye Başkanı Özcan ve Başkan adayı Demirkol, Bolu'nun huzur içinde bir seçim süreci geçirdiğini ve demokratik değerlerin ön planda tutulduğunu belirtti.

Bolu'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri, yerel liderlerin katılımıyla demokrasi rüzgarları estirdi. Vali, Belediye Başkanı ve Başkan adaylarının oylarını kullanmasıyla Bolu, huzur ve demokratik değerlerin öne çıktığı bir seçim günü yaşadı. Seçim sürecinin barışçıl geçmesi, kent adına olumlu bir atmosfer yarattı.