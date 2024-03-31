31 Mar 2024 - 13:32- Spor G:

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin Trampolin Cimnastik Milli Takımı, 3-7 Nisan'da Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na madalya kazanma hedefiyle Bolu’da hazırlandı. Antrenör ve sporcular Bolu’da iddialı ve uyumlu bir hazırlık süreci geçirdi.

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti! mask
Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!
Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere son hazırlıklarını Bolu’da tamamladı. 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyonda Türk sporcular, hem bireysel hem de takım olarak madalya kazanmayı hedefliyor.

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

Kamp dönemi verimli geçti

Karaçayır Mahallesi'ndeki Trampolin Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen yoğun kamp programı, 14 milli sporcunun şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlamasını sağladı. Antrenör Caner Güzeltürk yönetiminde geçirilen bu süreç, sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine önemli katkılar sağladı. Güzeltürk, yaptığı açıklamada, "Avrupa şampiyonasına tarihimizde hiç olmadığı kadar iddialı gidiyoruz. Bireysel, senkron ve takım olarak madalya kazanma beklentimiz var," ifadelerini kullandı.
Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

Milli sporcuların gözü madalyada

Bulgaristan'da 2022 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda senkronize dalında dünya ikincisi olan Emir Öztürk, takım olarak büyük bir madalya beklentisi içinde olduklarını belirtti. Bireysel olarak da finale çıkmayı ve madalya kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

Milli takımın hedefi net

Tuba Bade Şahin ise, 2023 Trampolin Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası'nda bireysel ve senkron dalında ikinci olan bir başka başarılı sporcu olarak dikkat çekiyor. Şahin, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini ve tüm takımın bu yönde büyük bir gayret gösterdiğini vurguladı.

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

Takım ruhu ve yüksek hedefler

Bolu’da takım olarak son derece uyumlu ve hedef odaklı bir çalışma dönemi geçiren milli sporcular, Avrupa'dan madalyalarla dönmeyi amaçlıyor. Bu süreçte, bireysel başarıların yanı sıra takım olarak da önemli dereceler elde etmek önem taşıyor.

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

# Türk, VAR

31 Mar 2024 - 13:32 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL