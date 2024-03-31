Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan Milli Cimnastik takımı gözünü Avrupa'ya dikti!

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere son hazırlıklarını Bolu’da tamamladı. 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyonda Türk sporcular, hem bireysel hem de takım olarak madalya kazanmayı hedefliyor.

Kamp dönemi verimli geçti

Karaçayır Mahallesi'ndeki Trampolin Cimnastik Salonu'nda gerçekleşen yoğun kamp programı, 14 milli sporcunun şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlamasını sağladı. Antrenör Caner Güzeltürk yönetiminde geçirilen bu süreç, sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine önemli katkılar sağladı. Güzeltürk, yaptığı açıklamada, "Avrupa şampiyonasına tarihimizde hiç olmadığı kadar iddialı gidiyoruz. Bireysel, senkron ve takım olarak madalya kazanma beklentimiz var," ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların gözü madalyada

Bulgaristan'da 2022 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda senkronize dalında dünya ikincisi olan Emir Öztürk, takım olarak büyük bir madalya beklentisi içinde olduklarını belirtti. Bireysel olarak da finale çıkmayı ve madalya kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Milli takımın hedefi net

Tuba Bade Şahin ise, 2023 Trampolin Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası'nda bireysel ve senkron dalında ikinci olan bir başka başarılı sporcu olarak dikkat çekiyor. Şahin, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini ve tüm takımın bu yönde büyük bir gayret gösterdiğini vurguladı.

Takım ruhu ve yüksek hedefler

Bolu’da takım olarak son derece uyumlu ve hedef odaklı bir çalışma dönemi geçiren milli sporcular, Avrupa'dan madalyalarla dönmeyi amaçlıyor. Bu süreçte, bireysel başarıların yanı sıra takım olarak da önemli dereceler elde etmek önem taşıyor.