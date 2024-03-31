Akbank'tan faizsiz krediyle bayram sevinci: başvurular başladı

Artan faiz oranları sebebiyle kredi kullanmakta zorlanan vatandaşlar için Akbank'tan beklenen haber geldi. Bayram öncesinde nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara yönelik bir kampanya başlatan Akbank, 20 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya, özellikle bayram harcamaları öncesinde büyük bir kolaylık sağlayacak.

Son başvuru tarihi yaklaşıyor: 9 Nisan 2024

Akbank'ın düzenlediği bu özel kampanya için son başvuru tarihi 9 Nisan 2024 olarak belirlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihe kadar Akbank mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirler. Bu fırsat, yalnızca Akbank mobil uygulamasını ilk kez kullanacak olan kişilere özel olarak sunuluyor.

Başvuru koşulları ve detaylar

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, 22 Ocak 2024 ile 9 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" seçeneği üzerinden ilerlemeli ve uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlamalıdır. Yeni Akbank müşterileri, müşteri olduktan sonra 10 gün içinde hayat sigortalı ve yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilecekler.

Hayat sigortası ve kredi masrafı seçenekleri

Faizsiz kredi paketinden yararlanmak isteyenler için hayat sigortası tutarı 556,18 lira olarak belirlenmişken, masraf ödeyen kişiler için aylık taksit tutarı 3 bin 333 lira olacak. Faizli ihtiyaç kredisi seçeneği de sunulan kampanyada, 115 lira kredi dosya masrafı ödeyen kişiler aylık 4 bin 235 lira taksit ödeyerek kredi kullanabilecekler.