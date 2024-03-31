Faiz oranlarındaki tarihi artış: 250 Bin TL yatırımla ekstra maaş kazancı

Türkiye'de faiz oranları rekor seviyelere ulaştı! TCMB'nin son faiz artışıyla, 250 bin TL mevduat yatırımı aylık ekstra bir maaş getirisi sunuyor. Kur Korumalı Mevduat uygulaması ve bankaların sunduğu cazip faiz oranları hakkında detaylar için okuyun.

Türkiye ekonomisindeki enflasyonist baskılar, vatandaşları ekonomik olarak zorlamaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde aldığı faiz artırım kararları dikkat çekiyor. Yeni ekonomi yönetiminin yaklaşık 11 aylık süresi içinde gerçekleşen faiz artırımları arasında, özellikle 21 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) kararıyla faizlerin 500 baz puan artırılması öne çıkıyor. Bu karar, bankaların mevduat faizlerinde rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı.

Kur Korumalı Mevduat ve Faiz Artırımları

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkışları güçlendirmek amacıyla TL mevduat faizlerinin artırılması, Merkez Bankası'nın stratejik bir hamlesi olarak görülüyor. Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği örtülü talimatlar ile mevduat faizlerinin yukarı çekilmesi istenmiş, bu durum faiz oranlarının tarihi zirvelere ulaşmasına neden olmuştur.

Tarihi Faiz Oranları ve Getiriler

Son faiz artırımıyla birlikte, birçok özel bankanın 32-91 günlük vadeli TL mevduat faizi yüzde 59'a ulaşmıştır. Bu oran, Türkiye'de 22 yıl sonra ilk kez görülmüştür. Özellikle 250 bin TL gibi mevduatlar, aylık getiride en düşük emekli maaşını bile geçmiş durumdadır. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre, 250 bin TL'nin 3 aylık getirisi 33.431,69 TL'ye kadar ulaşabilmektedir.