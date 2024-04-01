Robot Köpek Jidoka Dog Darbuka eşliğinde oynadı

Bir inovasyon şirketi tarafından geliştirilen "Jidoka Dog" isimli robot köpek Taksim'de üzerine yapıştırılan kayıp ilanıyla gezerken insanların ilgi odağı oldu. Darbuka eşliğinde dans eden köpek çevredekilere güldürdü, çocuklar ise robotu görünce korkup kaçtı.
Taksim'de "sahibim kayıp" ilanıyla gezen robot köpek Jidoka Dog'a çevredeki insanlar yoğun ilgi gösterdi. Çevredekilerden sahibinin bulması konusunda yardımcı olmasını isteyen robot köpek başta çocuklar olmak üzere birçok vatandaşın dikkatini çekti. Vatandaşlardan biri ise köpek ile dans ederken görüntülendi.
Çocuklardan bazıları ise robot köpeğin hareketlerinden korkup kaçmaya çalıştı. Robot köpekle karşılan köpeğin ise donup kaldığı görüldü. Robot köpek ve vatandaşlar arasında yaşanan görüntüler eğlenceli anlara sahne oldu. İki genç kız, "Kaybolan sahibini arıyor. Üzerindeki yazılar çok ilginç olmuş. Görürsek haber verelim" dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.