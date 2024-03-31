Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeşil mirasını koruma ve geliştirme misyonuyla, 2024 yılı için büyük bir personel alımı kampanyası başlattı. Resmi Gazete'de 27 Mart 2024 tarihinde yayınlanan ilana göre, toplamda 861 yeni personel, Orman Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kadrolarında görev yapmak üzere istihdam edilecek. Bu kapsamlı alım, Orman Genel Müdürlüğü'nün tarihindeki en büyük personel alımı olarak kayıtlara geçiyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nde yeni fırsatlar

Orman Genel Müdürlüğü, işletme müdür yardımcısı, biolog, tekniker, avukat, sayman, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonları için toplam 861 personel alacak. Bu alım, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda çalışacak yeni takım arkadaşları arayışını ifade ediyor.

Başvuru şartları ve süreci

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, askerlikle ilişiği olmaması veya askerlik görevini tamamlamış olması, herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve belirli suçlardan mahkum olmamış olması gerekiyor. Başvuru süreci ve detayları henüz açıklanmamış olsa da, adayların bu önemli fırsatı değerlendirmesi bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nde kariyer fırsatı

Orman Genel Müdürlüğü'nün bu geniş çaplı personel alımı, ormanları koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen profesyoneller için benzersiz bir fırsat sunuyor. Adaylar, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması misyonuna katkıda bulunacak.