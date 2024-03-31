31 Mar 2024 - 21:00- Güncel G:

Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!

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Orman Genel Müdürlüğü, 861 personel alımı yapacağını duyurdu. İşletme müdür yardımcısı, biolog, tekniker ve daha fazlası için başvurular yakında başlayacak. Detaylar ve başvuru şartları haberimizde.

Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak! mask
Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!
Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!
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Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeşil mirasını koruma ve geliştirme misyonuyla, 2024 yılı için büyük bir personel alımı kampanyası başlattı. Resmi Gazete'de 27 Mart 2024 tarihinde yayınlanan ilana göre, toplamda 861 yeni personel, Orman Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kadrolarında görev yapmak üzere istihdam edilecek. Bu kapsamlı alım, Orman Genel Müdürlüğü'nün tarihindeki en büyük personel alımı olarak kayıtlara geçiyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nde yeni fırsatlar

Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğü, işletme müdür yardımcısı, biolog, tekniker, avukat, sayman, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonları için toplam 861 personel alacak. Bu alım, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda çalışacak yeni takım arkadaşları arayışını ifade ediyor.

Başvuru şartları ve süreci

Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, askerlikle ilişiği olmaması veya askerlik görevini tamamlamış olması, herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve belirli suçlardan mahkum olmamış olması gerekiyor. Başvuru süreci ve detayları henüz açıklanmamış olsa da, adayların bu önemli fırsatı değerlendirmesi bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nde kariyer fırsatı

Orman Genel Müdürlüğü'nden dev kadro 861 yeni personel alımı yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğü'nün bu geniş çaplı personel alımı, ormanları koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen profesyoneller için benzersiz bir fırsat sunuyor. Adaylar, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması misyonuna katkıda bulunacak.

# Türkiye, Sağlık

31 Mar 2024 - 21:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Remzi Hoca - ORMAN ORMANDAN ÇIKSA

ORMANLARIMIZ KURTULACAK.

YAZIK GÜZEL MEMLEKETIMIZE

ARTIK YETER KIYMAYIN ORMANLARIMIZA..

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 31 Mart 21:34
02

Junglemain - @Remzi Hoca 01 nolu yoruma cevabı: Kırıldığı falan yok kardeşim bu kadar cahil olma ya sen bir "Türk" olarak zeki olman lazım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 01:59

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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