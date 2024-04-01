01 Nis 2024 - 09:00- Güncel G:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı. Hükümet açız diyen emeklilere geçen hafta uçak bileti indirimi yapacağını duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız" mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik önemli ayrıcalıklar sağlandığını açıkladı. Uraloğlu, Ramazan Bayramı`na yönelik demiryollarında birçok önlem aldıklarını da söyledi.

Emeklilere yüzde 10 indirim uygulayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız

Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğunun altını çizen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak,” Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

16 milyon emekli hadi yine iyisiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız

Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin emekli nüfusunun yaklaşık 16 milyona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, “Emeklilerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıdır. Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

YHT seferleri ve trenlerde kapasite artışı

2024 yılının “Emekliler Yılı” olduğu kadar “Demiryolu Yılı” olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin dört bir köşesinde başlattığımız demiryolu seferberliği ile yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa ediliyor, iyileştirilen ve modernize edilen mevcut demiryolu sistemimiz tıkır tıkır işliyor, milli ve yerli demiryolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 255 milyon yolcuyu ulaştırırken trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu’muzun tarihi ve doğa güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret, sirkülasyon artıyor. Demiryolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor. Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracı tren. Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık.”

Emekliler bol bol gezsin diye ek seferler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız

Bu uzun tatil dönemini kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, “ Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan’ dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18.084 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız. Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konya-İstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında Cuma ve Pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi Cumartesi günleri de işletilecek” dedi.

Anahat ve bölgesel trenlere de vagon ilaveleri

5 Nisan 15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceği bilgisini veren Uraloğlu, “Buna göre anahat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacaktır” dedi.

# Türkiye

01 Nis 2024 - 09:00 - Güncel

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Yorumlar

(4)
04

Aydın - Bu işler sizi kurtarmaz..TÜİK sayesinde enflasyonu düşük gösterip sora üç kuruş zamcıkla emekli kandırdılar...Asıl kendinizi kandırdınız.Enflasyon sebeb Sandık ta aldınız sonucu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 12:42
03

Bolu14 - boludan terenmi geçiyorki emeklilere indirim yaptınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 11:00
02

Memur - Hayret şaka değil resmen dalga geçiyor. Böyle devam edin belediyeyi gördük Allah büyüktür son dört.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:47
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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