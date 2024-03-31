Balık avlamak isterken kendi ağına takılıp suya kapıldı; Suya düşen şahsı arkadaşları son anda kurtardı

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla balık tutmak isteyen Askeri K. (30), çaya attığı serpme ağına takıldı. Ağ boynuna dolanınca dengesini kaybeden adam suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Askeri K.'yi arkadaşları çaydan çıkarıp kurtardı.

Bir anda avcıyken, av oldu

Arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak amacıyla nehir kenarına giden vatandaş, kaçak olan serpme ağı kullanarak balık avlamak istedi. Serpme ağını daha önce kullanmadığı için nasıl atılacağını bilmeyen kişi ağ atma sırasında ağı boynuna doladı. Boynuna dolanan ağın etkisiyle dengesini kaybeden vatandaş azgın akan dere suyuna düştü.

Av yapayım derken ölümden döndü

Otuz yaşındaki Askeri K. İsimli vatandaş azgın dereye düşünce boğulma tehlikesi yaşadı. Yanında bulunan arkadaşlarının son andaki müdahalesiyle ölümün kıyısından dönen vatandaş kelimenin tam anlamıyla avcıyken, av oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.