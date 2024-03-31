İslam Memiş'ten yatırımcılara altın uyarısı: gelecekteki fiyatlar için stratejik tavsiyeler

İslam Memiş'in piyasalarla ilgili son değerlendirmeleri ve altın tahminleri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analist, Borsa İstanbul ve döviz kurları üzerine önemli tespitlerde bulunurken, ons altın için beklentilerini de paylaşıyor. Memiş, altının mevcut yükselişini 'balon' olarak nitelendiriyor ve satış beklediğini ifade ediyor.

Piyasa Durumu ve Dolar Kuru Analizi

İslam Memiş, Borsa İstanbul'un 9040 puanda yüzde 2.66'lık bir yükseliş sergilediğini, ancak asıl önemli olanın 9400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı bir duruş sergileyebilmesi olduğunu belirtiyor. Dolar/TL kuru için ise yıl içindeki 40-45 lira bandı beklentisini koruyor.

Euro ve Dolar Endeksi Üzerine Öngörüler

Memiş, Euro/TL'nin 35.07 seviyesinde ve Euro/Dolar paritesinin 1.0750 desteğinin altına düştüğünü belirtiyor. Dolar endeksindeki artışın Euro/Dolar paritesinde bir çekilme getirdiğini ve buna bağlı olarak yatırımcılara Euro alımı tavsiye ediyor.

Altın Fiyatları ve Gelecek Tahminleri

Ons altın fiyatlarındaki ani yükselişi ele alan Memiş, altın fiyatlarının geri çekileceğine dair beklentisini koruyor. Merkez bankalarının alım talebi ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını, ancak bu yükselişin sağlıklı olmadığını ve balon olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.