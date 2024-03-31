Bolu'da sandıklar açıldı, oy sayımı başladı

Türkiye'de yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı.
Bolu'da da seçmenler saat 08.00'da sandık başına gitti. Kent genelinde seçmenler kurulan bin 61 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemlerinin saat 17.00'de sona ermesiyle sandık görevlileri oy sayma işlemlerine başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.