CHP, büyük zaferi kutlamak için Boluluları Belediye Meydanı'na bekliyor

Bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, oyların yarısının sayılması aşamasında bile en yakın rakibine 28 puan fark atarak dikkat çeken Özcan, bu özel çağrıyı Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un yanı sıra diğer partili yetkililerle birlikte yaptı.

Tanju Özcan, güven tazeledi

Seçim sürecinin ve sonuçlarının detaylı bir değerlendirmesi yapılacak olan kutlama, Bolu'nun siyasi atmosferinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Tanju Özcan'ın liderliğindeki CHP, Bolu'da önemli bir başarıya imza atarak, vatandaşların desteğini ve güvenini bir kez daha kazandı.

Özcan'dan beklenen kutlama daveti

Kutlama daveti, Özcan ve ekibinin seçim zaferini, Bolu halkıyla birlikte paylaşma arzusunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu özel etkinlik, aynı zamanda başarıyı kutlamanın yanı sıra, gelecekte Bolu için planlanan projeler ve hedefler hakkında bilgi verme fırsatı da sunacak.