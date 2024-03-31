31 Mar 2024 - 23:48- Güncel G:

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

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31 Mart Bolu Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Bolu'da 2024 seçim sonuçları belli oldu. 2024 Yerel Seçimleri Bolu ve ilçelerinde kesin olmayan sonuçlara göre Bolu Belediye Başkanı CHP Adayı Tanju Özcan oldu. Bolu’da 2. Tanju Özcan dönemi başlıyor… Haberimizde…

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor mask
2. Tanju Özcan dönemi başlıyor
2. Tanju Özcan dönemi başlıyor
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Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başladı. 2024 Yerel Seçimi, 2024 Mahalli İdareler Seçimi Bolu ve ilçelerinin resmi olmayan sonuçları şöyle oldu.

Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katıldığı, 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadığı 2024 yerel Seçimlerinde Bolu’da 9 ilçe ve 3 beldede toplam 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen kayıtlıydı.

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

Bolu genelinde seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 856  polis ve 929  jandarma olmak üzere toplam 1.785 güvenlik personeli görev yaptı. Bu güvenlik güçleri, 84 polis aracı ve 189 jandarma aracı ile donatıldı.

Oy kullanma süreci

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

Bolu'da oy kullanma işlemi, polis bölgesinde 529 sandıkta 166 bin 303 seçmen, jandarma bölgesinde ise 532 sandıkta 728 bin 66 seçmen olmak üzere gerçekleşti.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Buna göre Bolu Merkez İlçede Bolu Belediye Başkanlığı için 31 Mart 2024 saat 23.00 itibarıyla

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

Bolu-Merkez Açılan Sandık: %56,85
CHP adayı Tanju Özcan - Yüzde 54,03 oy
AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol - Yüzde 28,44 oy
MHP adayı İlhan Durak - Yüzde 11,88 oy aldı.

Mudurnu

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

CHP Adayı Doğan Onurlu Yüzde 37.33

MHP Adayı Necdet Türker Yüzde 28.86

Göynük

CHP Adayı Ali Oral Yüzde 42.02

AK Parti Adayı Mehmet Demiröz Yüzde 22.84

Seben

CHP Adayı Uygar Oturakdaş Yüzde 53.65

AK Parti Adayı Fatih Kavak Yüzde 43.07

Kıbrıscık

CHP Adayı Emin tekemen Yüzde 29.97

AK parti Adayı Kemal Aktaş Yüzde 29.74

Dörtdivan

2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

AK Parti Adayı Hamza Efe Yüzde 52.78

MHP Adayı Kadir Altundağ Yüzde 23.47

Gerede

AK Parti Adayı Mustafa Allar Yüzde 35.59

BBP Adayı Mehmet Akif Allar Yüzde 34.86

Yeniçağa

AK parti Adayı Recayi Çağlar Yüzde 41.87

Saadet Partisi Adayı Muharrem Narin Yüzde 23.34

Mengen

AK Parti Adayı Vural Turan Yüzde 47.07

CHP Adayı Turhan Bulut Yüzde 34.07

# Türkiye, belediye, AK Parti, jandarma, polis, CHP, Tanju Özcan, MHP

31 Mar 2024 - 23:48 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Aydın - Enflasyon sebep sandık sonucu.... Boş tencere ile hükümet devrilir...CHP yurt genelinde belediye de bir şans yakaladı....iyi kullanmaz ,aynı sistem ile giderse yandaşı işe alır ..18 mad. Soygun yapar...Ben dedim olacak mantığı ile giderse bir dahaki seçimde bu oyları rüyasında dâhi göremez...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 11:24
05

Sebenlee - Tanju başkan uzun zamandan beri sabahları şehir merkezinde leş gibi tavuk pisliği kokusu oluyor. Turizim kenti dediğimiz Bolu’da bu soruna çözüm bekliyoruz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 07:08
04

Hasan - Akp, rektör şarlı nin boluya atanmasından sonra sürekli geriliyor Boluda. Dikkatlerden kaçmasın

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 05:17
03

Aydın - 16 milyon emeklinin ülkenin yönetiminde ki Hükümet e gösterdiği sarı kart,CHP ye ise büyür sen ne yapacaksın görelim dedi...Bolu hazır olsun... Belediye en kısa sürede Su ya zam yapar... Belediyenin ekmeği zam gelir...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 05:06
06

Bolu - @Aydın 03 nolu yoruma cevabı: AKP kazansa yapmayacak mıydı suya ekmeğe zam,

hasta garantili araç garantili mütaahitlerin parası nasıl ödenecek, benzin olmuş 40 kusur daha da artacak otomatikman herşey artacak

Tanju başkan hiçbirşey yapmasa da mültecilere ve pkk uzantısı partilere tavrından kazanır....

gerçek VATANSEVER (Çizgisini bozarsa onuda halk gönderir tabi)

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:16
02

1414 - Onbin oyum var deyipte yalakalık yapan iri gövdeli ne oldu aldinmi gövdenin ölçüsünü yalak pazarciyi da alsaydın yanına

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 00:12
01

Kartal - Hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın yolun açık olsun baskanim

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 00:10
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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