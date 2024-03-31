2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başladı. 2024 Yerel Seçimi, 2024 Mahalli İdareler Seçimi Bolu ve ilçelerinin resmi olmayan sonuçları şöyle oldu.

Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katıldığı, 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadığı 2024 yerel Seçimlerinde Bolu’da 9 ilçe ve 3 beldede toplam 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen kayıtlıydı.

Bolu genelinde seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 856 polis ve 929 jandarma olmak üzere toplam 1.785 güvenlik personeli görev yaptı. Bu güvenlik güçleri, 84 polis aracı ve 189 jandarma aracı ile donatıldı.

Oy kullanma süreci

Bolu'da oy kullanma işlemi, polis bölgesinde 529 sandıkta 166 bin 303 seçmen, jandarma bölgesinde ise 532 sandıkta 728 bin 66 seçmen olmak üzere gerçekleşti.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Buna göre Bolu Merkez İlçede Bolu Belediye Başkanlığı için 31 Mart 2024 saat 23.00 itibarıyla

Bolu-Merkez Açılan Sandık: %56,85

CHP adayı Tanju Özcan - Yüzde 54,03 oy

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol - Yüzde 28,44 oy

MHP adayı İlhan Durak - Yüzde 11,88 oy aldı.

Mudurnu

CHP Adayı Doğan Onurlu Yüzde 37.33

MHP Adayı Necdet Türker Yüzde 28.86

Göynük

CHP Adayı Ali Oral Yüzde 42.02

AK Parti Adayı Mehmet Demiröz Yüzde 22.84

Seben

CHP Adayı Uygar Oturakdaş Yüzde 53.65

AK Parti Adayı Fatih Kavak Yüzde 43.07

Kıbrıscık

CHP Adayı Emin tekemen Yüzde 29.97

AK parti Adayı Kemal Aktaş Yüzde 29.74

Dörtdivan

AK Parti Adayı Hamza Efe Yüzde 52.78

MHP Adayı Kadir Altundağ Yüzde 23.47

Gerede

AK Parti Adayı Mustafa Allar Yüzde 35.59

BBP Adayı Mehmet Akif Allar Yüzde 34.86

Yeniçağa

AK parti Adayı Recayi Çağlar Yüzde 41.87

Saadet Partisi Adayı Muharrem Narin Yüzde 23.34

Mengen

AK Parti Adayı Vural Turan Yüzde 47.07

CHP Adayı Turhan Bulut Yüzde 34.07