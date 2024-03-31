2. Tanju Özcan dönemi başlıyor

Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başladı. 2024 Yerel Seçimi, 2024 Mahalli İdareler Seçimi Bolu ve ilçelerinin resmi olmayan sonuçları şöyle oldu.
Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin katıldığı, 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk defa oy kullanmanın heyecanını yaşadığı 2024 yerel Seçimlerinde Bolu’da 9 ilçe ve 3 beldede toplam 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen kayıtlıydı.
Bolu genelinde seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 856 polis ve 929 jandarma olmak üzere toplam 1.785 güvenlik personeli görev yaptı. Bu güvenlik güçleri, 84 polis aracı ve 189 jandarma aracı ile donatıldı.
Oy kullanma süreci
Bolu'da oy kullanma işlemi, polis bölgesinde 529 sandıkta 166 bin 303 seçmen, jandarma bölgesinde ise 532 sandıkta 728 bin 66 seçmen olmak üzere gerçekleşti.
2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gitti.
Buna göre Bolu Merkez İlçede Bolu Belediye Başkanlığı için 31 Mart 2024 saat 23.00 itibarıyla
Bolu-Merkez Açılan Sandık: %56,85
CHP adayı Tanju Özcan - Yüzde 54,03 oy
AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol - Yüzde 28,44 oy
MHP adayı İlhan Durak - Yüzde 11,88 oy aldı.
Mudurnu
CHP Adayı Doğan Onurlu Yüzde 37.33
MHP Adayı Necdet Türker Yüzde 28.86
Göynük
CHP Adayı Ali Oral Yüzde 42.02
AK Parti Adayı Mehmet Demiröz Yüzde 22.84
Seben
CHP Adayı Uygar Oturakdaş Yüzde 53.65
AK Parti Adayı Fatih Kavak Yüzde 43.07
Kıbrıscık
CHP Adayı Emin tekemen Yüzde 29.97
AK parti Adayı Kemal Aktaş Yüzde 29.74
Dörtdivan
AK Parti Adayı Hamza Efe Yüzde 52.78
MHP Adayı Kadir Altundağ Yüzde 23.47
Gerede
AK Parti Adayı Mustafa Allar Yüzde 35.59
BBP Adayı Mehmet Akif Allar Yüzde 34.86
Yeniçağa
AK parti Adayı Recayi Çağlar Yüzde 41.87
Saadet Partisi Adayı Muharrem Narin Yüzde 23.34
Mengen
AK Parti Adayı Vural Turan Yüzde 47.07
CHP Adayı Turhan Bulut Yüzde 34.07
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Aydın - Enflasyon sebep sandık sonucu.... Boş tencere ile hükümet devrilir...CHP yurt genelinde belediye de bir şans yakaladı....iyi kullanmaz ,aynı sistem ile giderse yandaşı işe alır ..18 mad. Soygun yapar...Ben dedim olacak mantığı ile giderse bir dahaki seçimde bu oyları rüyasında dâhi göremez...
Sebenlee - Tanju başkan uzun zamandan beri sabahları şehir merkezinde leş gibi tavuk pisliği kokusu oluyor. Turizim kenti dediğimiz Bolu’da bu soruna çözüm bekliyoruz.
Hasan - Akp, rektör şarlı nin boluya atanmasından sonra sürekli geriliyor Boluda. Dikkatlerden kaçmasın
Aydın - 16 milyon emeklinin ülkenin yönetiminde ki Hükümet e gösterdiği sarı kart,CHP ye ise büyür sen ne yapacaksın görelim dedi...Bolu hazır olsun... Belediye en kısa sürede Su ya zam yapar... Belediyenin ekmeği zam gelir...
Bolu - AKP kazansa yapmayacak mıydı suya ekmeğe zam,
hasta garantili araç garantili mütaahitlerin parası nasıl ödenecek, benzin olmuş 40 kusur daha da artacak otomatikman herşey artacak
Tanju başkan hiçbirşey yapmasa da mültecilere ve pkk uzantısı partilere tavrından kazanır....
gerçek VATANSEVER (Çizgisini bozarsa onuda halk gönderir tabi)
1414 - Onbin oyum var deyipte yalakalık yapan iri gövdeli ne oldu aldinmi gövdenin ölçüsünü yalak pazarciyi da alsaydın yanına
Kartal - Hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın yolun açık olsun baskanim
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.