01 Nis 2024 - 11:01- Güncel G:

Tanju Özcan Bolu'yu tüm Türkiye tanıyordu, artık tüm dünya tanıyacak!

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Resmi olmayan sonuçlara göre Bolu’da yeniden Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Bolululara teşekkür konuşması yaptı. Özcan, “Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak” dedi.

Tanju Özcan Bolu'yu tüm Türkiye tanıyordu, artık tüm dünya tanıyacak! mask
Tanju Özcan Bolu'yu tüm Türkiye tanıyordu, artık tüm dünya tanıyacak!
Tanju Özcan Bolu'yu tüm Türkiye tanıyordu, artık tüm dünya tanıyacak!
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Bolu’da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan, yeniden belediye başkanı seçildi. Özcan’ın seçimi kazandığını garantilemesiyle birlikte binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Bolu Belediyesi’nin de olduğu Demokrasi Meydanı’na akın etti. Havai fişeklerin patlatıldığı sevinç gösterilerinde Tanju Özcan, seçimi açık ara farkla kazandığını ifade etti.

Tanju Özcan Bolu'yu tüm Türkiye tanıyordu, artık tüm dünya tanıyacak!

“Hepinize çok teşekkür ediyorum”

Tanju Özcan Bolu'yu tüm Türkiye tanıyordu, artık tüm dünya tanıyacak!

Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kalabalığa seslenen Tanju Özcan, "Allah sizlerden razı olsun. Neden Bolu’dan bakanlar, cumhurbaşkanı çıkmasın? Bizim ne eksiğimiz var. Artık biz küçük şehir kompleksini yırtıp bir kenara atıyoruz. Bundan sonra Bolu’dan Türkiye’de söz sahibi insanlar çıkacak. Ben size bunun sözünü veriyorum. Geçen dönem Bolu’yu tüm Türkiye konuşuyordu, artık Bolu’yu tüm dünya tanıyacak. Tıpkı geçen dönem olduğu gibi ben sözümü esirgemeden, inanmadığım şeylere karşı dimdik durarak yoluma devam edeceğim. Arkamda mısınız Bolu? Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tanju Özcan’ın konuşmasının ardından Demokrasi Meydanı’nda binlerce Bolulu oyun havası oynayarak Özcan’ın zaferini kutladı.
# belediye, Türkiye, VAR, Türk, Bolu Belediyesi

01 Nis 2024 - 11:01 Bolu- Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Aydın - Vatandaş Dünyanın tanımasını değil... Her yerde ,hak hukuk adalet istiyor... Belediye ye Referansla değil hakkaniyete dayalı personel alımı olsun...İhale yandaşa değil işini hakkıyla yapana verilsin...18 . madde ile kötü niyetle kullanılmasın, arazi masa başında paylaşım olmasın istiyor...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 11:29

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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