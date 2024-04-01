Boluspor ve Gençlerbirliği 23. randevuda: Tarihi rekabette kim daha üstün? 

Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, futbolseverlere heyecan dolu bir mücadele sunmaya hazırlanıyor. 2 Nisan Salı günü Boluspor, 17:00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliğinde, güçlü rakibi Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Bu maç, iki takımın lig tarihindeki 23. randevusu olacak, daha önceki 22 karşılaşmanın istatistikleri, mücadelenin ne denli çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor.

Boluspor'un play-off hedefi

Ligde şu ana kadar sergilediği performansla dikkat çeken Boluspor, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 43 puanla play-off potasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada güçlü bir performans sergileyerek zirve yürüyüşünü sürdürmenin peşinde.

Gençlerbirliği'nin dengeli grafik

Ankara'nın köklü takımlarından Gençlerbirliği ise, 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ligde 9. sırada kendine yer bulmuş durumda. Deplasmanda çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle dengeli bir performans sergileyen kırmızı-siyahlılar, Boluspor karşısında galibiyetle ayrılarak playoff potasına bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Boluspor ve Gençlerbirliği'nin rekabeti

Bugüne kadar 22 kez karşılaşan iki takım, futbol sahalarında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Bu karşılaşmalarda Boluspor 5 kez, Gençlerbirliği ise 8 kez galibiyetle ayrılan taraf oldu. 9 mücadele ise berabere tamamlandı. Gol sayılarında ise Gençlerbirliği, 26 golle Boluspor'un 18 golüne üstünlük kurdu. İlk yarıda Ankara'da yapılan maçta ise taraflar 0-0'lık skorla eşitliği bozamadı.

Boluspor'un iç saha başarısı

Aralık 2023'teki Eyüpspor mağlubiyetinden sonra müthiş bir dönüş yapan Boluspor, iç sahada oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor'u mağlup ederek gücünü kanıtlayan Boluspor, Kocaelispor ile de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu başarılı seriyi Gençlerbirliği karşısında da sürdürmek istiyor.

Gençlerbirliği'nin play-off yolculuğu

Playoff potasının sadece 3 puan gerisinde bulunan Gençlerbirliği, Boluspor karşısında deplasmanda alacağı bir galibiyetle yukarıya tırmanmanın peşinde. Dengeli deplasman performansıyla dikkat çeken Ankara temsilcisi, bu önemli mücadeleden 3 puanla ayrılarak playoff yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.