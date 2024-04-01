Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu’nda yaşanacak. Boluspor ve Gençlerbirliği, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, hem taraftarları hem de futbol severleri ekran başına kilitleyecek bir öneme sahip.

Boluspor'un play-off iddiası

Boluspor, ligdeki performansıyla göz dolduruyor. Şu ana kadar kaydettiği 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle toplamda 43 puan toplayarak play-off potasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada sergilediği güçlü performansla zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde.

Gençlerbirliği'nin dengeli grafik arayışı

Ankara'nın köklü ekiplerinden Gençlerbirliği ise ligde 9. sırada kendine yer bulmuş durumda. 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle dengeli bir performans sergileyen kırmızı-siyahlılar, deplasmanda çıktıkları 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak istikrarlı bir grafik çiziyor. Boluspor karşısında alınacak bir galibiyetle playoff potasına bir adım daha yaklaşmanın hesapları yapılıyor.

Tarihi rekabetin son perdesi

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 22 maçta, Gençlerbirliği 8 kez galibiyetle ayrılırken, Boluspor 5 kez üstünlük sağladı. 9 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Gol sayılarına bakıldığında, Gençlerbirliği 26 golle Boluspor'un 18 golüne karşı üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son karşılaşma, tarafların 0-0'lık skorla eşitliği bozamadığı bir maçla sonuçlandı.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Boluspor - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein 1 Max kanallarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.