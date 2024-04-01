- Güncel

Ne dediysek o! Seçim anketimizdeki gibi sonuçlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Gündem Medya Grubu’nun finansını sağlayarak Nizamettin Yıldırım’a yaptırdığı “İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?” başlıklı haberimizin tüm tahminleri bire bir çıktı. Anket çalışması sonuçları ile 2024 Yerel Seçimleri Bolu ve ilçelerinin sonuçlarının anketimizle örtüştüğü bilgiler doğru ve güvenilir habercilik yaptığımızın da bir kez daha göstergesi oldu.

Ne dediysek o! Seçim anketimizdeki gibi sonuçlandı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Gündem ve Bolu Olay ile Gündem TV ve Bolu Gündem Medya Grubu’nun 20 Mart 2024 tarihinde yayınladığı “İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?” başlıklı haberimiz bir kez daha yüzümüzün akı oldu.

1021 vatandaşın katılımı

Ne dediysek o! Seçim anketimizdeki gibi sonuçlandı

Finansını Bolu Gündem Medya Grubu’nun sağladığı anket çalışması İstatikçi Nizamettin Yıldırım tarafından Pazar yeri,  İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, Hastane Caddesi, Gölyüzü, İhsaniye ve stadyum çevresi başta olmak üzere şehrin kalabalık alanlarında 1021 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçim öncesi doğru anket Bolu Medya Grubu’nda

Seçmenlere on adet soru yönelterek cevap şıklarından biri tercih etmelerini istedik. Seçmenlere geçmiş tercihleri de sorularak siyasi tercihlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de tespit etmeye çalıştık. Ayrıca partiler arasında oy kaymaları, başkan seçimindeki tercihlerinde değişiklikler gibi pek çok ayrıntı bilgisayar SPSS paket programıyla değerlendirildi.

Biz demiştik, aynısı oldu

Anketimizin ana konusu belediye başkanlığı seçiminde adayların  durumu nedir sorusuna cevap aramıştık. Belediye başkanlığında kime oy vereceksiniz sorusuna aldığımız cevaplarda;

CHP adayı  Tanju Özcan % 53,2, AKP adayı M. Emin Demirkol % 28,7, MHP adayı İlhan Durak  % 10,1, İP adayı Mansur Şen % 2,3 oy alacağını öngörmüştük.

En doğru ve güvenilir habercilik

20 Mart 2024 tarihli haberimizle yayınladığımız anket sonucu da gösterdi ki yayın grubumuz vaat ettiği gibi sizlere her zaman doğru ve güvenilir haber vermeye devam ediyor. Sizlerin desteği ile yayıncılık hayatımızda en doğru ve ilkeli habercilikle ilerlemeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin…

# belediye, olay, İZZET BAYSAL

01 Nis 2024 - 11:45 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL