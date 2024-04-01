Ne dediysek o! Seçim anketimizdeki gibi sonuçlandı

Bolu Gündem ve Bolu Olay ile Gündem TV ve Bolu Gündem Medya Grubu’nun 20 Mart 2024 tarihinde yayınladığı “İşte son anket; kim önde? Hangi aday % kaç oy alacak?” başlıklı haberimiz bir kez daha yüzümüzün akı oldu.

1021 vatandaşın katılımı

Finansını Bolu Gündem Medya Grubu’nun sağladığı anket çalışması İstatikçi Nizamettin Yıldırım tarafından Pazar yeri, İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, Hastane Caddesi, Gölyüzü, İhsaniye ve stadyum çevresi başta olmak üzere şehrin kalabalık alanlarında 1021 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçim öncesi doğru anket Bolu Medya Grubu’nda

Seçmenlere on adet soru yönelterek cevap şıklarından biri tercih etmelerini istedik. Seçmenlere geçmiş tercihleri de sorularak siyasi tercihlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de tespit etmeye çalıştık. Ayrıca partiler arasında oy kaymaları, başkan seçimindeki tercihlerinde değişiklikler gibi pek çok ayrıntı bilgisayar SPSS paket programıyla değerlendirildi.

Biz demiştik, aynısı oldu

Anketimizin ana konusu belediye başkanlığı seçiminde adayların durumu nedir sorusuna cevap aramıştık. Belediye başkanlığında kime oy vereceksiniz sorusuna aldığımız cevaplarda;

CHP adayı Tanju Özcan % 53,2, AKP adayı M. Emin Demirkol % 28,7, MHP adayı İlhan Durak % 10,1, İP adayı Mansur Şen % 2,3 oy alacağını öngörmüştük.

En doğru ve güvenilir habercilik

20 Mart 2024 tarihli haberimizle yayınladığımız anket sonucu da gösterdi ki yayın grubumuz vaat ettiği gibi sizlere her zaman doğru ve güvenilir haber vermeye devam ediyor. Sizlerin desteği ile yayıncılık hayatımızda en doğru ve ilkeli habercilikle ilerlemeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin…