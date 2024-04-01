Kredi sicil affı yolda

Kredi sicil affının beklenen tarihi

Kredi sicil affı, borçlu vatandaşlar için umut ışığı olmaya hazırlanıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in desteğiyle gündeme gelen affın, 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Resmi duyuru beklenirken, kulislerden sızan bilgilere göre çalışmalar hız kazandı.

Affın kapsayacağı kişiler

Kredi sicil affı, özellikle belirli bir tarihe kadar borçları nedeniyle zorluk yaşayan ve borçlarını yapılandırarak ödeyen kişilere yönelik. Bu kapsamda;

Yapılandırma yoluyla borçlarını düzenli ödeyenler,

Yasal takibe alınmış ancak borcunu kapatmış olanlar,

Kara listeye girmiş fakat borcunu ödeyerek durumunu düzeltenler, kredi notlarının iyileştirilmesi fırsatından faydalanacak.

Affın işleyiş süreci

Kredi sicil affından yararlanmak isteyen bireyler, ilgili bankalara başvuruda bulunacak. Bankalar, yapılan başvuruları değerlendirerek kişinin affa uygun olup olmadığını tespit edecek ve uygun bulunanların kredi notlarını belirli bir oranda iyileştirecek.

Affın avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler

Kredi sicil affı, bireyler için kredi notlarının yükseltilmesi ve yeni kredi olanaklarına erişim gibi önemli avantajlar sunuyor. Ancak, bu süreçte borçların tamamen silinmeyeceği ve bankaların risk değerlendirmesi yapmaya devam edeceği unutulmamalıdır.

Güncel bilgilere erişim

Kredi sicil affı hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için Türkiye Bankalar Birliği ve Kredi Kayıt Bürosu'nun resmi internet siteleri ziyaret edilebilir. Ayrıca, resmi haber kaynaklarından da gelişmeleri takip etmek mümkündür.