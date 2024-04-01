Boluspor'un rakibi skandalın ardından sarsıldı: Yıldız oyuncu intihar etti!

Türkiye futbol dünyasını sarsan bir skandal, Gençlerbirliği'nin Nijeryalı yıldızı Olanrewaju Kayode ve eşi Ezinne Dora Kayode çevresinde patlak verdi. Bir dizi ciddi suçlama ve skandalın ardından gelen intihar girişimi, futbol camiasını derinden etkiledi. Üç farklı Türk kulübünde forma giymiş olan Kayode, yaşananlar karşısında çaresiz kaldı.

Şok eden suçlamalar ve iddialar

Olanrewaju Kayode'nin eşi Ezinne Dora Kayode, dolandırıcılık, zina ve adam kaçırma gibi ciddi suçlamalarla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun eşi, Papaz Adegboyega ile olan ilişkisi ve evi terk etmesi ile başlayan skandallar zincirinin sadece başlangıcıydı.

Büyük çaplı dolandırıcılık ve mülk hırsızlığı

Ezinne Dora Kayode, lüks bir yaşam sürdüren Papaz Adegboyega ve arkadaşlarını finanse etmek için iki Mercedes SUV çalarak suç dünyasına adım attı. Emlakçı Ugochukwu Igboanugo ve suç ortakları ile mülk mülkiyeti üzerinde oynanan oyunlar, Kayode ailesini derinden sarsan olayların sadece bir kısmı.

Aile içi dram ve intihar girişimi

Ezinne Dora Kayode, 24 Mart'ta üç çocuğunu kaçırarak ailevi dramın dozunu artırdı. Nijerya Polisi'ne yapılan şikayetler ve çabalar, çalınan araçların, mülklerin ve çocukların kurtarılması için yeterli olmadı.

Kayode'nin çaresizliği ve intihar girişimi

Yaşananlar ve ölüm tehditleri karşısında endişe içinde kalan Olanrewaju Kayode, hayatına iki kez kıymaya kalkıştı. Bu durum, Gençlerbirliği ile olan profesyonel sözleşmesinin sonlandırılmasıyla neticelendi.