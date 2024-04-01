EGM’den KPSS’siz iş fırsatı

EGM'de yeni iş fırsatları: KPSS gerekmiyor!
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bünyesine katılacak yeni takım arkadaşları arıyor. Fethiye Polisevi'nde görev yapacak bulaşıkçı, servis elemanı ve temizlik görevlisi pozisyonları için İŞKUR aracılığıyla başvurular alınmaya başlandı. Bu fırsat, KPSS şartı aranmaksızın, geniş bir aday yelpazesine kapılarını açıyor.
Başvuru için son tarih: 1 Nisan 2024
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan EGM Fethiye Polisevi için yapılacak olan personel alımında son başvuru tarihi 1 Nisan 2024 olarak belirlendi. Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi veya 170 numaralı telefon hattı ve İŞKUR hizmet noktaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.
Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?
Bu özel alım için başvuru koşulları oldukça geniş tutulmuş durumda. En az ilkokul mezunu adaylardan, en fazla lisans mezunu olanlara kadar geniş bir eğitim yelpazesi kabul ediliyor. Adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor ve hem kadın hem de erkek adaylar bu ilanlara başvuruda bulunabilir.
İlan numaraları ve pozisyonlar
İŞKUR üzerinden yapılacak olan bu alımlar için belirlenen ilan numaraları şöyle:
Bulaşıkçı (Stevard) için İŞKUR İş İlan No: 00008180096
Servis Elemanı (Garson) için İŞKUR İş İlan No: 00008180213
Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı) için İŞKUR İş İlan No: 00008180244
Nasıl başvurulur?
Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesinden veya doğrudan 170 numaralı telefon hattından başvurularını yapabilirler. Ayrıca, Türkiye genelindeki İŞKUR hizmet noktalarına şahsen başvurarak da işlemlerini tamamlayabilirler.
Başvuru için
https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.