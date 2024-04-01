Batı Karadeniz’in güzide şehri Karabük Safranbolu’da yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun kadını olarak giren Rumeysa Gelgi, oy kullanma deneyimini paylaştı

Dünya rekorlarına sahip Rumeysa Gelgi'nin seçim günü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rumeysa Gelgi, dünyanın en uzun boylu kadını unvanıyla tanınıyor. 27 yaşındaki Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanarak demokratik hakkını yerine getirdi. Weaver sendromu hastası olan Gelgi, 2 metre 15 santimetre boyuyla dikkat çekiyor.

Seyyar sandıkla oy kullanma kolaylığı

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu, Gelgi'nin boyundan dolayı yaşayabileceği zorlukları göz önünde bulundurarak, oy kullanması için evine seyyar sandık getirdi. Bu özel düzenleme, Gelgi'nin oy kullanma sürecini kolaylaştırdı.

Gelgi'nin seçim deneyimi ve önerileri

Oy kullanmanın mutluluğunu yaşayan Gelgi, seçim kurulu yetkililerine teşekkürlerini iletti. Ancak, muhtar adayı için oy kullanamamış olmanın üzüntüsünü de dile getirdi. Seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler için faydalı olduğunu vurgulayan Gelgi, belirli oy kullanma saatleri atanması önerisinde bulundu.

Rumeysa Gelgi'nin dünya rekorları

Gelgi, "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", "dünyanın en uzun boylu kadını", "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" olmak üzere beş Guinness Dünya Rekoru'na sahip.

Fiziksel engelliler için seyyar sandık uygulamasının önemi

Gelgi'nin deneyimi, seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelliler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu uygulama sayesinde, engelli bireylerin oy kullanma süreçleri önemli ölçüde kolaylaşıyor.

Geleceğe yönelik öneriler

Rumeysa Gelgi'nin belirttiği gibi, seyyar sandık uygulamasının daha da iyileştirilmesi için belirli saatlerin atanması, engelli seçmenler için oy kullanma sürecini daha da kolaylaştırabilir. Bu öneri, gelecek seçimlerde dikkate alınabilir, böylece herkesin oy kullanma hakkı daha erişilebilir hale gelebilir.