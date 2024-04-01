- Yaşam

At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!

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Kocaeli'de bir vatandaş, atı Rüzgar ile oy kullanmaya gelerek seçimlere farklı bir boyut kattı. "At Türk'ün kanadıdır" diyen Sümmani Yılmaz, at sevgisinin önemini vurguladı.

At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi! mask
At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!
At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!
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Türkiye Genelinde Devam Eden Mahalli İdareler Seçimleri Renkli Görüntülere Sahne Oluyor

At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kocaeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 669 noktada kurulan 4 bin 739 sandıkla vatandaşların oy kullanma işlemini kolaylaştırıyor. Bu önemli günde, Kocaeli'den Sümmani Yılmaz'ın atı Rüzgar ile oy kullanmaya gelmesi, seçim atmosferine farklı bir renk kattı.

At Üzerinde Oy Kullanmaya Gelen Vatandaş İlgi Odağı Oldu

At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!

Sümmani Yılmaz ve atı Rüzgar, oy kullanacağı okulun bahçesine birlikte geldiklerinde, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Özellikle çocuklar, atı görünce hem sevindi hem de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yılmaz, 3 yıldır tüm işlerini atıyla birlikte yaptığını ve oy kullanmaya da atıyla geldiğini belirtti.

"At Türk'ün Kanadıdır": Bir Vatandaşın At Sevgisi

At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!

Yılmaz, at sevgisinin köklerinin Türk tarihine dayandığını ve atların Türk kültüründe özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. "At Türk'ün kanadıdır" diyerek, atların sadece ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda Türk tarihinde önemli bir simge olduğunu ifade etti. Yılmaz'a göre, at sevgisi Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden bu yana topraklarımızda yaşatılan bir gelenek.

Kocaeli'de Seçim Gününe Damga Vuran Geleneksel Yöntem

At üstünde oy kullanmaya gelen adama yoğun ilgi!

Sümmani Yılmaz'ın atı Rüzgar ile oy kullanmaya gelmesi, Kocaeli'de seçim gününün unutulmaz anları arasında yerini aldı.

# Türkiye, Türk

01 Nis 2024 - 16:00 - Yaşam

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