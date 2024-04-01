Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU MERKEZ İLÇE;
BOLU GEREDE;
BOLU MUDURNU;
BOLU SEBEN;
BOLU GÖYNÜK;
BOLU KIBRISCIK;
BOLU MENGEN;
BOLU YENİÇAĞA;
BOLU DÖRTDİVAN;
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bolu 1 Nisan 2024 saat 12.00 itibarıyla kesin olmayan resmi sonuçlara göre;
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.