2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

Gerede Yerel Seçimlerine genel bakış

2024 yılında Gerede'de gerçekleştirilen yerel seçimler, yoğun katılım ve rekabetin göstergesi oldu. Toplam 16,548 kayıtlı seçmenden 13,967'si oy kullanarak, demokratik haklarını aktif bir şekilde kullandı. Bu seçimlerde, 13,405 oy geçerli sayılırken, 562 oy ise geçersiz olarak kayıtlara geçti.

Gerede'de en çok oyu toplayan parti, 4,461 oy ile AK Parti oldu. Bu başarı, AK Parti'ye Gerede Belediye Meclisi'nde güçlü bir temsil hakkı kazandırdı.

BBP ve MHP'nin başarısı

Büyük Birlik Partisi (BBP), 3,759 oy ile ikinci sırayı alırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 3,333 oy ile üçüncü oldu. Her iki parti de mecliste önemli koltuklara sahip olacak.

Diğer partilerin performansı

Yeniden Refah Partisi 975 oy alarak dikkat çekerken, Cumhuriyet Halk Partisi 340 oy ile sınırlı bir destek aldı. Saadet Partisi 237, Millet Partisi 149, Türkiye Komünist Partisi 14, Zafer Partisi 90 ve Bağımsız Türkiye Partisi 47 oy topladı.

Gerede Belediye Meclisi'nin yeni yüzleri

AK Parti'den Sedat Zengin ve Yunus Demirses, kontenjan üyeleri olarak meclise giriş yaptı. İsmail Çetin, Sefa Çubukcuoğlu, Hacer Ayanoğlu, Mesut Karadaşlı, Hulusi Calayır ve İsmail Yiğit de AK Parti'den meclis üyeliğine seçildi. BBP ve MHP'den de önemli isimler, mecliste yerlerini aldı.

Seçimlerin ilçeye etkisi

Bu seçimler, Gerede'nin siyasi ve sosyal yapısında önemli değişikliklere yol açacak. AK Parti'nin liderliğindeki yeni meclis, ilçenin geleceğine yön verecek kararlar alacak.

Vatandaşların tercihleri

Seçim sonuçları, Gerede halkının tercihlerini ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koydu. Vatandaşlar, ilçelerinin yönetiminde söz sahibi olmak için oylarını kullanarak demokratik sürece katkıda bulundu.

Sonuçların değerlendirilmesi

2024 Gerede yerel seçimleri, ilçenin siyasi haritasını yeniden çizdi. Partilerin aldığı oy sayıları ve meclise seçilen yeni üyeler, Gerede'nin geleceğinde önemli rol oynayacak. Bu seçimler, aynı zamanda vatandaşların yerel yönetimlere olan ilgisini ve demokratik süreçlere katılımını göstermesi açısından da önemli bir örnek teşkil etti.