- Güncel

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Gerede'de 2024 Yerel Seçimler sonuçlandı. AK Parti, BBP, MHP ve diğer partilerin oy sayıları, yüzdelik oranları ve Gerede Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri açıklandı. İlçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli seçimlerin tüm detayları haberimizde…

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu mask
2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu
2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gerede Yerel Seçimlerine genel bakış

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

2024 yılında Gerede'de gerçekleştirilen yerel seçimler, yoğun katılım ve rekabetin göstergesi oldu. Toplam 16,548 kayıtlı seçmenden 13,967'si oy kullanarak, demokratik haklarını aktif bir şekilde kullandı. Bu seçimlerde, 13,405 oy geçerli sayılırken, 562 oy ise geçersiz olarak kayıtlara geçti.

AK Parti'nin liderliği

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

Gerede'de en çok oyu toplayan parti, 4,461 oy ile AK Parti oldu. Bu başarı, AK Parti'ye Gerede Belediye Meclisi'nde güçlü bir temsil hakkı kazandırdı.

BBP ve MHP'nin başarısı

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP), 3,759 oy ile ikinci sırayı alırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 3,333 oy ile üçüncü oldu. Her iki parti de mecliste önemli koltuklara sahip olacak.

Diğer partilerin performansı

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

Yeniden Refah Partisi 975 oy alarak dikkat çekerken, Cumhuriyet Halk Partisi 340 oy ile sınırlı bir destek aldı. Saadet Partisi 237, Millet Partisi 149, Türkiye Komünist Partisi 14, Zafer Partisi 90 ve Bağımsız Türkiye Partisi 47 oy topladı.

Gerede Belediye Meclisi'nin yeni yüzleri

AK Parti'den Sedat Zengin ve Yunus Demirses, kontenjan üyeleri olarak meclise giriş yaptı. İsmail Çetin, Sefa Çubukcuoğlu, Hacer Ayanoğlu, Mesut Karadaşlı, Hulusi Calayır ve İsmail Yiğit de AK Parti'den meclis üyeliğine seçildi. BBP ve MHP'den de önemli isimler, mecliste yerlerini aldı.

Seçimlerin ilçeye etkisi

2024 Yerel Seçimleri Gerede Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri belli oldu

Bu seçimler, Gerede'nin siyasi ve sosyal yapısında önemli değişikliklere yol açacak. AK Parti'nin liderliğindeki yeni meclis, ilçenin geleceğine yön verecek kararlar alacak.

Vatandaşların tercihleri

Seçim sonuçları, Gerede halkının tercihlerini ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koydu. Vatandaşlar, ilçelerinin yönetiminde söz sahibi olmak için oylarını kullanarak demokratik sürece katkıda bulundu.

Sonuçların değerlendirilmesi

2024 Gerede yerel seçimleri, ilçenin siyasi haritasını yeniden çizdi. Partilerin aldığı oy sayıları ve meclise seçilen yeni üyeler, Gerede'nin geleceğinde önemli rol oynayacak. Bu seçimler, aynı zamanda vatandaşların yerel yönetimlere olan ilgisini ve demokratik süreçlere katılımını göstermesi açısından da önemli bir örnek teşkil etti.

# Türkiye, belediye, AK Parti

01 Nis 2024 - 14:50 Bolu/ Gerede- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL