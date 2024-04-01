CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!

Hedef Milletvekili değil, Cahit Çıngı!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu İl binası önünde dün gece seçim sonuçlarını takip edildiği esnada yaşanılan kavga ile gündem olmuştu. CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz’ın çay dolu bardağı fırlatması sonucunda CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’e isabet etmesi ve sonrasında yaşanan arbedede, ikili arasında tansiyon yükselmişti

“Utanmayı düşünüyor musunuz?”

CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz asıl hedefinin CHP üyesi Cahit Çıngı’nın olduğunu söyledi. “aylardır seçim çalışması yapılıyor. Kıbrıscık’da Cahit Çıngı sürekli algı yapıyordu. TİP önde CHP geride gibi paylaşımları oldu. Bende seçim günü Parti binasında en önden sonuçları takip ettiğini görünce, Kıbrıscık’ı CHP kazandı Cahit Çıngı, utanmayı düşünüyor musunuz? Diye soru yöneltince ortalık karıştı” dedi.

Yaşanan kavgada, Milletvekili etkilendi!

Elindeki çay dolu bardağın yaşanan arbedede Cahit Çıngı’nın yanında bulunan, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’e yanlışlıkla isabet ettiğini söyleyen Hüseyin Yıkılmaz, “Vekil çok iyi arkadaşımdır. Kendisiyle husumetim olamaz. Üzerine yanlışlıkla çay gelince tansiyon yükseldi” dedi.



Dün akşam CHP Bolu İl Binası önünde yaşanan kavganın detayları ortaya çıkmış oldu.