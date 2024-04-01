01 Nis 2024 - 20:00- Güncel G:

CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!

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Dün akşam CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz’ın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’e yönelik çaylı saldırısının asıl nedeni; CHP üyesi Cahit Çıngı’ya yönelik olduğu, yaşanılan kargaşada yanlışlıkla Türker Ateş’e çay dolu bardağın isabet ettiği ortaya çıktı.

CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı! mask
CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!
CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!
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Hedef Milletvekili değil, Cahit Çıngı!

CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu İl binası önünde dün gece seçim sonuçlarını takip edildiği esnada yaşanılan kavga ile gündem olmuştu. CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz’ın çay dolu bardağı fırlatması sonucunda CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’e isabet etmesi ve sonrasında yaşanan arbedede, ikili arasında tansiyon yükselmişti

“Utanmayı düşünüyor musunuz?”

CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!

CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz asıl hedefinin CHP üyesi Cahit Çıngı’nın olduğunu söyledi. “aylardır seçim çalışması yapılıyor. Kıbrıscık’da Cahit Çıngı sürekli algı yapıyordu. TİP önde CHP geride gibi paylaşımları oldu. Bende seçim günü Parti binasında en önden sonuçları takip ettiğini görünce, Kıbrıscık’ı CHP kazandı Cahit Çıngı, utanmayı düşünüyor musunuz? Diye soru yöneltince ortalık karıştı” dedi.

Yaşanan kavgada, Milletvekili etkilendi!

CHP’de yaşanan arbedenin detayları ortaya çıktı!

Elindeki çay dolu bardağın yaşanan arbedede Cahit Çıngı’nın yanında bulunan, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’e yanlışlıkla isabet ettiğini söyleyen Hüseyin Yıkılmaz, “Vekil çok iyi arkadaşımdır. Kendisiyle husumetim olamaz. Üzerine yanlışlıkla çay gelince tansiyon yükseldi” dedi.

Dün akşam CHP Bolu İl Binası önünde yaşanan kavganın detayları ortaya çıkmış oldu.

 

01 Nis 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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Yorumlar

(2)
02

Davud - Vekil beyin HERŞEYE RAĞMEN nasıl çalıştığını ilçe ilçe nasıl gezdiğini bilen biliyor.

İl ve İlçe yönetiminin gitmediği ziyaret etmediklerini bile ziyaret etmiştir kendisi.

Zamanında Mhp ye oy toplayıp da günah çıkartır gibi Vekile ithamlarda bulunamazlar.Vekilin her gezdiği ilçede de Chp kazandı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 00:58

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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