Alzheimer hastası kadın evde mahsur kaldı!

Uzun süredir Alzheimer hastası olan 65 yaşındaki kadın E.Ö., eşinin camiye gitmesiyle arkasından kapıyı kilitledi. Eşinin uzun uğraşlar sonucu kapıyı açamamasının ardından paniğe kapılmasıyla 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 Komuta kontrol merkezi tarafından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Detaylar haberimizde…

Üçüncü kat penceresinden girdiler

Camiden dönen yetmiş yaşındaki S.Ö. kapıyı açamayınca eşinin hayatından endişe ederek 112 Acil çağrı merkezini aradı. Kısa sürede olay mahalline gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ve Polis ekibi kontrollü bir şekilde daireye giriş yolu aradılar. Olayı çözmek için daireye 15 metre yükseklikteki pencereden giriş kararı alan ekipler uzun merdivenli itfaiye aracını kullandılar.

İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi!

Bolu Karaçayır Mahallesi Özen Sokak’a gelen ekipler, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 3. Katta bulunan E.Ö.’nün kurtarılması için açık bulunan bir camdan içeriye girdiler. Kapının açılmasının ardından mağdurenin eşi derin bir nefes alındı.

Evde her şeyden habersiz TV izliyordu!

65 yaşında Alzheimer hastası kadın E.Ö., kapının açılmasının ardından eşi ve polis ekipleriyle evde TV başında haber izlerken bulundu. Durumdan haberi olmayan yaşlı kadın için eşi, gerekli güvenlik önlemleri alacağını söyledi. Birbirine buluşan yaşlı çiftin kavuşma anları seyre değerdi.

Yaşlı kadının kocasından, gülümsetici hareket!

Eşinin kurtarılmasının ardından eve giren yaşlı adam, polis ekipleri eve davet etti. Borcunun ne kadar olduğunu soran adam, polis ekiplerinden “bizim görevimiz amca bu, borcun yok!” diye karşılık alınca, gülümseten anlar ortaya çıktı.