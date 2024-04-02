02 Nis 2024 - 07:00- Güncel

Kış uykusuna yatmayan ayı yiyecek ararken görüntülendi

Anadolu’da yaşayan en büyük kara memelisi olan boz ayılar bu yıl küresel ısınmanın etkisi ile kış uykusuna yatamadı. Kış uykusundan mahrum kalan bir ayı, erimeye yüz tutan karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.