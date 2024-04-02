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Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat hizmetlerinde kullanılacak…

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Bolu DKMP İl Şube Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı'nın 9. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerindeki hizmetler için sürücüsüz araç kiralama hizmeti alacak. EKAP üzerinden elektronik ihale 24 Nisan 2024'te yapılacak, ihaleye katılım şartları haberimizde…

Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat hizmetlerinde kullanılacak… mask
Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat hizmetlerinde kullanılacak…
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Bolu DKMP'den geniş kapsamlı araç kiralama ihalesi

Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat hizmetlerinde kullanılacak…

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü, 9 bölgede sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımı yapacağını duyurdu. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye elektronik ortamda katılım

İlgilenen firmaların tekliflerini sadece elektronik ortamda, EKAP üzerinden sunmaları gerekiyor. İhale, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da DKMP Bolu İl Şube Müdürlüğü'nde elektronik olarak açılacak.

İhale kapsamında kiralanacak araçlarAnkara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat hizmetlerinde kullanılacak…

İhale kapsamında, 1 adet sedan kasa binek otomobil (2018 ve üzeri model), 2 adet sedan kasa binek otomobil (2024 model), 10 adet 4X4 çift kabin pick-up (2018 ve üzeri model) ve 1 adet 8+1 kişilik otomobil (2024 model) olmak üzere toplamda 12 ay süreyle akaryakıt hariç sürücüsüz araç kiralama hizmeti alınacak.

Hizmetin sunulacağı bölgeler

Hizmet, Tarım Orman Bakanlığı'nın 9. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerini kapsayacak. İhtiyaç duyulması halinde, Bölge Müdürü'nün onayı ile tüm Türkiye geneline hizmet verilebilecek.

İhaleye katılım şartları ve belgeler

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerin, yönetimdeki görevliler, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgileri, idarece EKAP'tan alınacak. Ayrıca, iş deneyimini gösteren belgeler, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlilik belgeleri istenecek.

İhale ve teklif verme süreci

Teklifler, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

# Türkiye, tarım, otomobil

02 Nis 2024 - 10:00 - Güncel

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