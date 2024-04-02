2024 Bayram tatili ve okulların ara tatili çakışacak mı?

2024 yılında okulların ikinci dönem ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili birleşiyor

14 Haziran'da yaz tatili başlıyor. Bolu'daki 50 bin öğrenci ve Türkiye genelinde 20 milyon öğrenci için tatil planları da şimdiden yapılmaya başlandı.

İkinci dönem ara tatili ne zaman başlıyor?

2024 yılının bahar dönemi, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunuyor. 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 8-12 Nisan tarihleri arasında bir ara tatil ile öğrencilere nefes aldıracak. Bu dönemde, okulların kapıları kısa bir süreliğine kapanacak.

Ramazan Bayramı ile Ara Tatilin kesişimi

2024 yılında Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. İlginç bir şekilde, bu bayram tatili, okulların planladığı bahar dönemi ara tatili ile çakışacak. Bu durum, öğrenciler ve öğretmenler için uzun bir dinlenme süresi anlamına geliyor.

Kamu çalışanları için bayram tatili uzatıldı

Kamu sektöründe çalışanlar için de güzel haberler var. Ramazan Bayramı tatili, 5 Nisan'da mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek şekilde 9 günlük bir süreye uzatıldı. Bu uzatma, tüm kamu çalışanlarına bayram ve ara tatil döneminde geniş bir mola imkanı sunuyor.

2023-2024 Eğitim Yılı ne zaman sona erecek?

Eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarih, öğrenciler için uzun bir yaz tatilinin başlangıcı olacak. Öğretmenler de yaz döneminde dinlenme fırsatı bulacaklar.

Bolu'da tatil heyecanı

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci bu tatil dönemini beklerken, Bolu'da da durum farklı değil. İl genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 237 okulda eğitim gören 50 bin öğrenci, ara tatil için gün sayıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme fırsatı

Bu dönem, hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemli bir dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın birleşmesi, eğitim camiası için sevindirici bir gelişme olarak karşılanıyor.