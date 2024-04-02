02 Nis 2024 - 10:10- Siyaset G:

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

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MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve partinin Adayı İlhan Durak, 2024 Yerel Seçimlerinde MHP'nin gösterdiği performans ve Bolu'nun üçüncü partisi oluşu hakkında konuştu. Çelikkol ve Durak seçim sürecindeki destek için teşkilatlara ve Bolu halkına minnettarlığını ifade ederken, şehrin geleceği için birlik, beraberlik ve pozitif bir mesaj verdi…

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj mask
2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj
2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj
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2024 Yerel Seçimlerinde Bolu'da %12.13 oy oranı ile üçüncü olan MHP'nin ileri gelenleri Ayhan Çelikkol ve İlhan Durak, seçim sürecindeki destek için teşkilatlara ve Bolu halkına teşekkürlerini sundu. Seçim sonuçlarının Bolu ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik mesajı veriyorlar.

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

Bolu MHP'den Seçim Sonrası İlk Açıklama

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 2024 Yerel Seçimlerinin ardından birlik ve minnettarlık dolu bir mesaj yayınladılar. %12.13 oy oranıyla şehrin üçüncü büyük partisi olduklarını belirten ikili, seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Teşekkürler Bolu

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, seçim sürecinde gösterilen destek ve çaba için Bolu halkına ve teşkilat üyelerine derin minnettarlıklarını ifade ettiler. Bu süreçte emeği geçen her bir bireyin, partinin güçlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladılar.

Demokratik sürece saygı ve tebrik

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

Çelikkol ve Durak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin şehirde huzur ve güven ortamında tamamlandığını belirterek, aziz milletimizin takdir ve tercihine saygı duyduklarını ifade ettiler. Ayrıca, seçim sonuçlarının hem Bolu'ya hem de ülkemize hayırlı olmasını dilediler ve seçilen tüm belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarılar dilediler.

MHP'nin Bolu'daki mücadelesi ve azmi

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

Seçim sürecinde Bolu, ilçeleri ve beldelerinde zafer için dur durak bilmeden mücadele ettiklerini belirten Çelikkol ve Durak, bu azmin ve kararlılığın, MHP'nin Türk siyasetindeki mihveri ve mihenk taşı olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ettiler.

Teşkilat ve destekçilere özel teşekkür

2024 Yerel Seçimleri sonrası Bolu MHP’den ilk mesaj

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak ve İl Başkanı Ayhan Çelikkol, seçim kampanyası boyunca yanlarında olan MHP Bolu Milletvekili İsmail Algül, Merkez İlçe Başkanı Selami Taşdöven, il ve merkez ilçe yönetimleri, Kaçep Birimi, Ülkü Ocakları, Türkav ve Türkiye Kamu-Sen teşkilatlarına özel teşekkürlerini iletti.

Çelikkol ve Durak, günü kurtarma telaşına kapılmadan, geleceği kurma amacıyla hareket ettiklerini ve tüm teşkilatlarla Bolu halkının hizmetkarı olduklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Bolu ve Türkiye için umutlu bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacağını belirttiler.

# Türkiye, belediye, Türk, açıklama

02 Nis 2024 - 10:10 Bolu- Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Görüş - Emeğe saygı duymak gerek.Her siyasi parti kendisi olduğunda değerdir,başarılıdır,başarılı olur.Örnek Chp.Yanlış yöneticilerinden ve prangalarından kurtulan Chp,kendisi olduğunda başarılı oldu.Çok büyük çabalar,emekler,Akp nin yanlış politikalarının Mhp üzerine yapışması,ötekileştirici,nefret siyasetinin sıkça dillendirilmesi,koşulsuz Akp destekçiliği gibi nedenler beraberinde başarısızlığı getirdi.Ancak bu kadroların,doğru politikalarla,doğru yol arkadaşlıkları ile ilerde çok şeyler başaracaklarını umuyorum.Akp=Mhp durumu Hareketi dahada küçültür.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 10:32

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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