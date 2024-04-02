Bolu’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarların listesi

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mahallelerinin yeni muhtarlarını karşıladı. Bu seçimler, halkın yerel yönetimde söz sahibi olma iradesinin güçlü bir göstergesi oldu. Seçilen muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak projelerle hizmet etme sözü verdi. İşte alfabetik sırayla Bolu'nun yeni muhtarları:

Akpinar Mahallesi: Mustafa Şengüleç

Alpagut Mahallesi: Sema Bostancı

Aktaş Mahallesi: İsmail Usta

Aşağısoku Mahallesi: Abdullah Aktaş

Bahçelievler Mahallesi: Selma Hancıoğlu

Beşkavaklar Mahallesi: Mehmet Eymür

Borazanlar Mahallesi: Arda Kıyasoğlu

Büyük Camii Mahallesi: Yusuf Ahmet Akduman

Çakmaklar Mahallesi: İsmail Candan

Çıkınlar Mahallesi: Bülent Can

Civril Mahallesi: İsmail Yaman

Dağkent Mahallesi: Muammer Özkan

Dodurga Mahallesi: Sabri Şenel

Gölyüzü Mahallesi: Oğuz Can

İhsaniye Mahallesi: Barış Çeker

İzzet Baysal Mahallesi: Erkan Mutlu

Karaçayır Mahallesi: Cengiz Aydoğan

Karamanlı Mahallesi: Tolga Toktamış

Körkçüler Mahallesi: İbrahim Özalp

Kültür Mahallesi: Cengiz Bulut

Kuruçay Mahallesi: Abdullah Çakır

Küçükberk Köyü: Sabahattin Aksoy

Paşaköy Mahallesi: İsmail Çimen

Sandallar Mahallesi: Niyazi Teke

Sağlık Mahallesi: Murat Çakır

Seyit Mahallesi: Fatih Şakar

Sümer Mahallesi: Nurettin Gündüz

Tabaklar Mahallesi: Sedat Atlan

Tepecik Mahallesi: Mehmet Çetin

Umutkent Mahallesi: Nuray Akmaz

Yaşamkent Mahallesi: Derya Bayar

Yenimahalle Mahallesi: Satılmış Güney

Yukarısoku Mahallesi: İsmail Keskin

Her biri, Bolu'nun farklı noktalarından gelen bu muhtarlar, mahallelerinin sesi olma ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulma görevini üstlendi. Yeni dönemde, mahallelerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine önemli katkılar sağlamak için çalışacak olan muhtarların ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.