Bolu’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarların listesi

Bolu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mahallelerinin yeni muhtarlarını karşıladı. Bu seçimler, halkın yerel yönetimde söz sahibi olma iradesinin güçlü bir göstergesi oldu. Seçilen muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak projelerle hizmet etme sözü verdi. İşte alfabetik sırayla Bolu'nun yeni muhtarları:
Akpinar Mahallesi: Mustafa Şengüleç
Alpagut Mahallesi: Sema Bostancı
Aktaş Mahallesi: İsmail Usta
Aşağısoku Mahallesi: Abdullah Aktaş
Bahçelievler Mahallesi: Selma Hancıoğlu
Beşkavaklar Mahallesi: Mehmet Eymür
Borazanlar Mahallesi: Arda Kıyasoğlu
Büyük Camii Mahallesi: Yusuf Ahmet Akduman
Çakmaklar Mahallesi: İsmail Candan
Çıkınlar Mahallesi: Bülent Can
Civril Mahallesi: İsmail Yaman
Dağkent Mahallesi: Muammer Özkan
Dodurga Mahallesi: Sabri Şenel
Gölyüzü Mahallesi: Oğuz Can
İhsaniye Mahallesi: Barış Çeker
İzzet Baysal Mahallesi: Erkan Mutlu
Karaçayır Mahallesi: Cengiz Aydoğan
Karamanlı Mahallesi: Tolga Toktamış
Körkçüler Mahallesi: İbrahim Özalp
Kültür Mahallesi: Cengiz Bulut
Kuruçay Mahallesi: Abdullah Çakır
Küçükberk Köyü: Sabahattin Aksoy
Paşaköy Mahallesi: İsmail Çimen
Sandallar Mahallesi: Niyazi Teke
Sağlık Mahallesi: Murat Çakır
Seyit Mahallesi: Fatih Şakar
Sümer Mahallesi: Nurettin Gündüz
Tabaklar Mahallesi: Sedat Atlan
Tepecik Mahallesi: Mehmet Çetin
Umutkent Mahallesi: Nuray Akmaz
Yaşamkent Mahallesi: Derya Bayar
Yenimahalle Mahallesi: Satılmış Güney
Yukarısoku Mahallesi: İsmail Keskin
Her biri, Bolu'nun farklı noktalarından gelen bu muhtarlar, mahallelerinin sesi olma ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulma görevini üstlendi. Yeni dönemde, mahallelerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine önemli katkılar sağlamak için çalışacak olan muhtarların ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ayhan - Yeni kazananları anlamamız için bir ibare koysaydınız iyi olurdu
Eğitimci - Muhtarlar ne başaracak acaba, acilen muhtarlık sistemi kaldırılmalıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.