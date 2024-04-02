MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Aralık 2022'den bu yana Bolu ve çevresinde süregelen hizmet ve mücadele sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak başta olmak üzere, partinin il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları, Ülkü Ocakları ve diğer tüm destekçilerine minnettarlığını ifade etti.

Hizmet ve Mücadelenin Ön Sıralarında

Akgül, "Bıkmadan, usanmadan ve yılmadan ilimiz ve ilçelerimiz için mücadele ettik. Bu süreçte gönül kırmadan, ayırmadan, ayrıştırmadan memleketimize hizmet ettik" diyerek, MHP'nin Bolu'daki birleştirici ve kapsayıcı rolüne dikkat çekti. Seçim sürecinde gösterilen çaba ve dayanışmanın önemini vurgulayan Akgül, yerel yönetimlerde görev alacak olan yeni kadrolara başarılar diledi.

Teşekkürler ve Yeni Başlangıçlar

Milletvekili Akgül, sandık görevlilerinden basın mensuplarına, tüm teşkilat mensupları ve ailelerine kadar geniş bir yelpazedeki destekçilere teşekkürlerini iletti. "Demokrasi ve saygı çerçevesinde geçen seçim süreci" sonrası, seçilen belediye başkanları, muhtarlar ve diğer tüm görevlilere başarılar dileyerek, Bolulu hemşehrilerine saygılarını sundu. "Bu daha bir Bismillah diyerek" ifadesiyle, memleket hizmetindeki kararlılığını ve yeni dönem için umutlu başlangıcı simgeledi.