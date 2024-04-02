02 Nis 2024 - 13:00- Siyaset G:

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı

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MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından tüm destekçilere teşekkür ederek, Bolu için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeni dönemde de memleket hizmetine devam edeceklerini belirtti.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı mask
MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı
MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı
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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Aralık 2022'den bu yana Bolu ve çevresinde süregelen hizmet ve mücadele sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak başta olmak üzere, partinin il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları, Ülkü Ocakları ve diğer tüm destekçilerine minnettarlığını ifade etti.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı

Hizmet ve Mücadelenin Ön Sıralarında

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı

Akgül, "Bıkmadan, usanmadan ve yılmadan ilimiz ve ilçelerimiz için mücadele ettik. Bu süreçte gönül kırmadan, ayırmadan, ayrıştırmadan memleketimize hizmet ettik" diyerek, MHP'nin Bolu'daki birleştirici ve kapsayıcı rolüne dikkat çekti. Seçim sürecinde gösterilen çaba ve dayanışmanın önemini vurgulayan Akgül, yerel yönetimlerde görev alacak olan yeni kadrolara başarılar diledi.

Teşekkürler ve Yeni Başlangıçlar

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, emek ve birlik mesajıyla dolu bir teşekkür yayınladı

Milletvekili Akgül, sandık görevlilerinden basın mensuplarına, tüm teşkilat mensupları ve ailelerine kadar geniş bir yelpazedeki destekçilere teşekkürlerini iletti. "Demokrasi ve saygı çerçevesinde geçen seçim süreci" sonrası, seçilen belediye başkanları, muhtarlar ve diğer tüm görevlilere başarılar dileyerek, Bolulu hemşehrilerine saygılarını sundu. "Bu daha bir Bismillah diyerek" ifadesiyle, memleket hizmetindeki kararlılığını ve yeni dönem için umutlu başlangıcı simgeledi.

# belediye

02 Nis 2024 - 13:00 Bolu- Siyaset

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Yorumlar

(4)
04

Melek - İsmail Algul biraz vefa taşıyorsan senin vekil olmanda büyük emeği geçen Tanju ozcan ı kutlarsın büyük büyük laflar ettin adamın ardından bırak kibiri kıskançlığı bu kibir size daha da kaybettirecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 19:47
02

Ülkücü - Öyle millete kara çalmaya benzemez bu işler, BOLU GERÇEK TÜRK MİLLİYETÇİSİ TANJU ÖZCAN DEMİŞTİR... HAYDEEEE

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 18:49
01

Lara - Bu birliği seçimden önce yapsaydınız ya.Seçimi göz göre göre Tanju'ya kazandırdınız.Bir çok seçmen seçimden önce sonuç ayan beyan ortada olduğu için sandığa bile gitmedi.Bizim gördüğümüz gidişatı siz göremediniz mi ? Siz nerede yaşıyorsunuz anlamadım ki ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 15:05
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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