02 Nis 2024 - 14:00- Güncel G:

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim kalitesini artırmak amacıyla anatomik maket alımı için ihale düzenliyor. 16 kalem malzeme alımı kapsamında gerçekleşecek olan ihale ve teslimat detayları haberimizde…

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak mask
Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak
Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak
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Üniversite eğitim kalitesini artırıyor

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. Tıp Fakültesi öğrencilerinin kullanımı için çeşitli anatomik maketlerin alımı planlanıyor.

İhale süreci başlıyor

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

Üniversite, 16 farklı kalemde malzeme alımı için ihale sürecini başlatıyor. Bu ihale, öğrencilerin eğitiminde kullanılacak anatomik maketleri kapsıyor.

Teslimat ve ihale tarihi

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

İhale kapsamında satın alınacak malzemeler, yüklenici firma tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarına teslim edilecek. Sözleşmenin imzalanmasını takiben 90 takvim günü içerisinde malzemelerin teslimi gerçekleştirilecek.

İhale nerede yapılacak?

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

İhale, 16 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30'da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

Eğitimde kalitenin önemi

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

Bu ihale ile üniversite, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim kalitesini artırma hedefini güçlendiriyor. Anatomik maketler, öğrencilerin derslerde daha etkili ve pratik öğrenim deneyimleri yaşamasını sağlayacak.

Katılım ve süreç

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

İhaleye katılmak isteyen firmalar, belirtilen tarih ve saatte üniversitenin ilgili toplantı salonunda hazır bulunacaklar. İhale süreci ve detayları, üniversitenin resmi duyurularında yer alacak.

Öğrenciler için yatırım

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

Bu ihale, üniversitenin öğrencilerine yaptığı bir yatırım olarak görülüyor. Alınacak anatomik maketler, öğrencilerin eğitimine doğrudan katkıda bulunacak.

İhaleye genel bakış

Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin düzenlediği bu ihale, eğitimde kullanılacak malzemelerin kalitesini artırma amacını taşıyor. İhale ve sonrasında gerçekleşecek teslimatlar, üniversitenin eğitim standartlarını daha da yükseltecek.

# eğitim, İZZET BAYSAL

02 Nis 2024 - 14:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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