Tıp Fakültesi’ne beyin, dalak, böbrek alınacak

Üniversite eğitim kalitesini artırıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. Tıp Fakültesi öğrencilerinin kullanımı için çeşitli anatomik maketlerin alımı planlanıyor.

İhale süreci başlıyor

Üniversite, 16 farklı kalemde malzeme alımı için ihale sürecini başlatıyor. Bu ihale, öğrencilerin eğitiminde kullanılacak anatomik maketleri kapsıyor.

Teslimat ve ihale tarihi

İhale kapsamında satın alınacak malzemeler, yüklenici firma tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarına teslim edilecek. Sözleşmenin imzalanmasını takiben 90 takvim günü içerisinde malzemelerin teslimi gerçekleştirilecek.

İhale nerede yapılacak?

İhale, 16 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30'da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

Eğitimde kalitenin önemi

Bu ihale ile üniversite, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim kalitesini artırma hedefini güçlendiriyor. Anatomik maketler, öğrencilerin derslerde daha etkili ve pratik öğrenim deneyimleri yaşamasını sağlayacak.

Katılım ve süreç

İhaleye katılmak isteyen firmalar, belirtilen tarih ve saatte üniversitenin ilgili toplantı salonunda hazır bulunacaklar. İhale süreci ve detayları, üniversitenin resmi duyurularında yer alacak.

Öğrenciler için yatırım

Bu ihale, üniversitenin öğrencilerine yaptığı bir yatırım olarak görülüyor. Alınacak anatomik maketler, öğrencilerin eğitimine doğrudan katkıda bulunacak.

İhaleye genel bakış

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin düzenlediği bu ihale, eğitimde kullanılacak malzemelerin kalitesini artırma amacını taşıyor. İhale ve sonrasında gerçekleşecek teslimatlar, üniversitenin eğitim standartlarını daha da yükseltecek.