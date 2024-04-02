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Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

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Nisan 2024 Türkiye genelinde yol durumu güncellemesine bakmadan yola çıkmayın. İçinde Bolu, Mudurnu, İzmit, Tokat, İzmir, Aydın’ın da olduğu kapalı ve çalışma altındaki yollar haberimizde…

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı mask
Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı
Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı
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1 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanındaki yol durumu ve kapalı yollar hakkında önemli güncellemeler. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve daha fazlasında devam eden çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Rize-Ardeşen-Arhavi yolunda Kıyıcık Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları yapılacak.

TEM Otoyolu'nda fiber optik çalışması

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırı ile İzmit Doğu Kavşağı arasında, fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Çalışmaların yapıldığı muhtelif kesimlerde trafik işaretlerine ve işaretçilere uyulması önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 43-46. kilometreleri arasında, Belevi Kavşağı Mevkii'nde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. 27 Mart'tan 7 Nisan'a kadar sürecek çalışmalar nedeniyle Aydın-İzmir istikametindeki sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bakım onarım çalışmaları

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometreleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Antalya-Korkuteli yolunda yapım çalışmaları

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

Antalya-Korkuteli yolunun ilk 1 kilometrelik bölümünde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta.

Zonguldak-Devrek yolunda şev temizliği

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometreleri arasında şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları yapılıyor. Zonguldak istikameti, çalışmalar nedeniyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Mudurnu-Bolu yolunda köprü yapımı

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometreleri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol her iki yönde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunda yapım çalışmaları

Bolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

Çanakkale-Çan yolunun 17-21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım, çalışmalar nedeniyle kontrollü olarak sağlanmakta.

Rize-Ardeşen-Arhavi yolunda tünel bakımıBolu ile Mudurnu arasında bulunan bağlantı yolu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı

Rize-Ardeşen-Arhavi yolunun 30. kilometresinde bulunan Kıyıcık Tüneli'nde, 1 Nisan 2024 tarihinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arasında ulaşım, tünelin güney tüpünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

# Türkiye

02 Nis 2024 - 15:00 Bolu- Güncel

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