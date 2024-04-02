Gerede Belediye başkanı Mustafa Allar, Gerede İlçe seçim kuruluna şikayet edildi

Aile Bağları Siyasetin ve Dinamikleri

Bolu'nun Gerede ilçesi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aile içi bir rekabete sahne oldu. AK Parti'den iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Mustafa Allar, bu seçimde yeğeni ve Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar ile yarıştı. Nefes kesen mücadelenin sonunda, Mustafa Allar resmi olmayan sonuçlara göre 73 oy farkla galip geldi ve belediye başkanlığını üçüncü kez kazandı.

Seçim Sonuçları ve İtiraz Hazırlığı

Gerede'de toplam 16,548 seçmenin bulunduğu bu seçimde, Mustafa Allar 4,526 oy alarak başkanlığına devam etme hakkı kazandı. Yeğeni Akif Allar ise 4,453 oy ile bu yarışta rakibine az farkla yenildi. Akif Allar'ın, seçim sonuçlarına itiraz etmeyi planladığı ve İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapma hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

Bu ilginç ve çekişmeli seçim, Bolu Gerede'nin siyasi tarihine not düşerken, aile içi rekabetin siyasetteki etkilerini de gözler önüne serdi.