10 yıldır belediye başkanlığı yapan Mustafa Allar’ın aklına hayvan barınağı yapmak yeni geldi

Gerede Belediyesi'nden hayvan dostlarına müjde
Gerede Belediyesi, hayvan dostlarımız için modern ve fonksiyonel bir Geçici Hayvan Bakım Evi inşa etmeyi planlıyor. Bu önemli proje, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile hayata geçirilecek. İhale süreci ve tekliflerin alınması tamamen elektronik ortamda, EKAP üzerinden yürütülecek.
İhaleye dair önemli bilgiler
İhale, Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yönetilecek. İhaleye ilişkin tüm detaylar ve dokümanlar, adayların erişimine açık şekilde EKAP platformunda yer alıyor. İlgilenen firmalar, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirebilirler.
Projenin kapsamı ve özellikleri
İhale konusu yapım işi, Esentepe Orman İşletme Şefliği'nin 65-82 nolu bölmesinde tahsis edilen alanda gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 406 m²'lik tek katlı bir yapı ile 726,60 m²'lik postoperatif yapı ve çevre düzenlemesi planlanıyor. Detaylı bilgi ve teknik şartlar, ihale dokümanında yer almakta.
İhale takvimi ve yer teslimi
Yer tesliminden itibaren projenin 364 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve inşaat işine başlanacaktır. İhale, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'te Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.
Katılım şartları ve gerekli belgeler
İhaleye katılmak isteyen firmaların, Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi'ne sahip olmaları ve EKAP'ta kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca, teklif mektubu, geçici teminat ve iş deneyim belgeleri gibi istenilen diğer belgeleri de ihale dokümanında belirtilen şekilde sunmaları zorunlu.
İhale ve proje hakkında diğer bilgiler
Bu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği, ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği ve tekliflerin EKAP üzerinden elektronik ortamda sunulması gerektiği belirtilmiştir. İhale dokümanı, ilgilenen herkes tarafından EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sezen - O geçen yılki gibi sözde barinak adı altında masum hayvanları aç susuz pislik içinde ölüme terk etsinler de ozaman hesaplasırız mustafa allar sen beni iyi bilirsin meclise kadar taşırım konuyu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.