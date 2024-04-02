02 Nis 2024 - 18:00- Güncel G:

Bolu Seçimlerinde Tekrar Tanju Özcan zaferi nasıl yankı buldu

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bolu'da Tanju Özcan, %52,80 oy oranı ile zaferini ilan etti. En yakın rakibi AKP'den Muhammed Emin Demirkol %28,84'te kaldı. Özcan, zafer sonrası kutlama için çağrı yaptı. Binlerce insan ile birlikte zaferini Bolu Belediye Meydanında kutladı.

Bolu Seçimlerinde Tekrar Tanju Özcan zaferi nasıl yankı buldu mask
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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler, Bolu'nun siyasi atmosferinde büyük bir heyecan yarattı. CHP'nin adayı Tanju Özcan, önceki dönemlerde elde ettiği başarıyı tekrarlayarak, %52,80'lik bir oy oranı ile yeniden Bolu Belediye Başkanı seçildi. Seçim süreci boyunca yoğun bir kampanya yürüten Özcan, daha önce partiden ihraç edilmiş olmasına rağmen, siyasi kariyerindeki bu zorlu dönemi aşarak partisine ve seçmenlerine güvenini bir kez daha kanıtladı.

Rakipler Arasında Fark Açık

Bolu Seçimlerinde Tekrar Tanju Özcan zaferi nasıl yankı buldu

Tanju Özcan'ın en yakın rakibi, AK Parti'den Muhammed Emin Demirkol oldu. Demirkol, %28,84 oy oranı ile seçimlerde ikinci sırayı aldı. Bu sonuçlar, Özcan'ın Bolu'daki liderliğini ve popülerliğini net bir şekilde ortaya koydu. Özcan ve Demirkol arasındaki bu büyük oy farkı, Bolu'da siyasi dengelerin ve halkın tercihlerinin açık bir göstergesi oldu.

Tanju Özcan'dan Kutlama Çağrısı

Seçim zaferinin ardından Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, tüm Bolulu hemşehrilerini büyük seçim zaferini kutlamak üzere Bolu Belediyesi önüne davet etti. Özcan'ın bu çağrısı, zaferin coşkusunu ve birlikteliği simgeliyor. "Kazandık" mesajı ile sevincini ve başarısını halkıyla paylaşmak isteyen Özcan, bu davranışı ile liderlik vasıflarını ve halkla iç içe olma anlayışını gösterdi.

Bolu'daki Renkli Aday Listesi

2024 Bolu yerel seçimleri, çok sayıda partinin ve adayın yarıştığı, renkli ve çekişmeli bir seçim sürecine sahne oldu. AKP'den Muhammed Emin Demirkol, CHP'den Tanju Özcan dışında, MHP, Saadet Partisi, DEM Parti gibi birçok parti de kendi adayları ile seçimlere katıldı. Bolu halkı, geniş bir aday yelpazesinden tercih yapma imkanı buldu. Bu çeşitlilik, demokrasinin en güzel örneklerinden birini teşkil etti.

Önceki Dönemle Karşılaştırma

31 Mart 2019'da yapılan önceki yerel seçimlerde de Tanju Özcan, %52,7 oy oranı ile Bolu Belediye Başkanı seçilmişti. O dönemde de AKP'den aday olan Fatih Metin %44,7 ile ikinci sırayı almıştı. Saadet Partisi ve diğer küçük partiler ise daha düşük oranlarda oy aldılar. 2024 seçimleri, Tanju Özcan'ın popülerliğinin sürdüğünü ve Bolu halkının ona olan güveninin devam ettiğini gösterdi.

# Bolu Belediyesi, belediye, AK Parti

02 Nis 2024 - 18:00 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Şinasi - Burdan anlasildiki,boluda sağlıkta iyi işler yapılmamış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 21:55
02

Sezen - Tanju başkanım herzaman söyledim yine söylüyorum siz bu ulkede bir markasınız artık kralı gelse önünüze geçemez

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 19:40
03

Melek - @Bolulu 01 nolu yoruma cevabı: %52 Tanju demis gıcık oluyorsan git ağla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Nisan 21:40
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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