Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Türkiye genelinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte itiraz süreci resmen başlamış durumda. Seçim sonuçlarına yönelik itirazlar, belirlenen bir takvim dahilinde ele alınacak.

İtiraz takvimi ve süreçleri

Seçim sonuçlarına itirazlar için öncelikle sandık kurullarına başvurulacak. Bu başvurular, 2 Nisan saat 15.00'e kadar yapılabilecek. Ardından, ilçe seçim kurulları itirazları 2 gün içinde, yani en geç 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar değerlendirecek ve karara bağlayacak.

İl seçim kurullarına itiraz aşaması

İlçe seçim kurullarından gelen kararlara itiraz edilmesi durumunda, süreç İl Seçim Kurulları'na taşınacak. Bu aşamada itirazlar, 5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. İl seçim kurulları, kendilerine sunulan başvuruları 2 gün içerisinde değerlendirip karara bağlayacak.

YSK'ya ulaşan itirazlar ve son kararlar

Eğer il seçim kurullarındaki itirazlar kabul görmezse, son durak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olacak. Siyasi partiler, YSK'ya itirazlarını 10 Nisan'a kadar sunacak. YSK, bu itirazları 3 gün içinde değerlendirip karara bağlayacak ve kesin sonuçlar 13 Nisan tarihinde ilan edilecek.

YSK'nın bayram mesaisi

İtiraz sürecinin son tarihleri, YSK'nın bayram dönemine denk gelmesi durumunda, Kurul bayramda da mesai yaparak itirazları değerlendirecek. Bu durum, seçim süreçlerinin ne kadar ciddi ve titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Seçim itiraz sürecinin önemi

Bu itiraz süreçleri, demokrasinin işleyişi açısından büyük önem taşıyor. Seçim sonuçlarının adil ve şeffaf bir şekilde tescillenmesi için gerekli olan bu adımlar, seçimlerin güvenilirliğini de pekiştiriyor. Tüm partiler ve adaylar, belirlenen süreçler dahilinde haklarını arayabilecek.