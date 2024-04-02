02 Nis 2024 - 14:30- Güncel G:

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

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Bolu ve Türkiye genelinde 2024 yerel Seçimleri itiraz süreci başladı. Seçim itirazları nasıl yapılacak? 13 günlük bir takvim içinde gerçekleşecek olan itiraz süreçleri, seçim sonuçlarının resmiyet kazanması için kritik öneme sahip. İşte itiraz süreçlerine dair detaylar…

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı mask
Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı
Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı
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Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Türkiye genelinde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte itiraz süreci resmen başlamış durumda. Seçim sonuçlarına yönelik itirazlar, belirlenen bir takvim dahilinde ele alınacak.

İtiraz takvimi ve süreçleri

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

Seçim sonuçlarına itirazlar için öncelikle sandık kurullarına başvurulacak. Bu başvurular, 2 Nisan saat 15.00'e kadar yapılabilecek. Ardından, ilçe seçim kurulları itirazları 2 gün içinde, yani en geç 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar değerlendirecek ve karara bağlayacak.

İl seçim kurullarına itiraz aşaması

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

İlçe seçim kurullarından gelen kararlara itiraz edilmesi durumunda, süreç İl Seçim Kurulları'na taşınacak. Bu aşamada itirazlar, 5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. İl seçim kurulları, kendilerine sunulan başvuruları 2 gün içerisinde değerlendirip karara bağlayacak.

YSK'ya ulaşan itirazlar ve son kararlar

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

Eğer il seçim kurullarındaki itirazlar kabul görmezse, son durak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olacak. Siyasi partiler, YSK'ya itirazlarını 10 Nisan'a kadar sunacak. YSK, bu itirazları 3 gün içinde değerlendirip karara bağlayacak ve kesin sonuçlar 13 Nisan tarihinde ilan edilecek.

YSK'nın bayram mesaisi

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

İtiraz sürecinin son tarihleri, YSK'nın bayram dönemine denk gelmesi durumunda, Kurul bayramda da mesai yaparak itirazları değerlendirecek. Bu durum, seçim süreçlerinin ne kadar ciddi ve titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Seçim itiraz sürecinin önemi

Bolu’da 31 Mart seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

Bu itiraz süreçleri, demokrasinin işleyişi açısından büyük önem taşıyor. Seçim sonuçlarının adil ve şeffaf bir şekilde tescillenmesi için gerekli olan bu adımlar, seçimlerin güvenilirliğini de pekiştiriyor. Tüm partiler ve adaylar, belirlenen süreçler dahilinde haklarını arayabilecek.

# Türkiye

02 Nis 2024 - 14:30 - Güncel

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