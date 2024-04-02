Bolu'da bir palet fabrikası alevlere teslim oldu

Yangın, Bolu’nun Çaydurt bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Alevlerin giderek büyüdüğü fabrikada çalışanlar dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 1 saat müdahale etti
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.