CHP, Bolu’da tarihi bir oy aldı; Türkiye genelinde en yüksek sekizinci oy Bolu’da alındı

2024 seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) için tarihi bir başarıya sahne oldu. Parti, büyükşehir belediye başkanlıklarının sayısını 11'den 14'e çıkartırken, il ve ilçe belediye başkanlıkları da neredeyse iki katına yükseldi. Bu başarıda, özellikle Bolu ve Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın rolü büyük oldu.

Bolu'da CHP'nin İvme Kazanması

Bolu, CHP'nin en fazla oy aldığı iller arasında dikkat çekici bir yere sahip oldu. Parti, Bolu'da %52.79 gibi önemli bir oy oranına ulaştı. Bu başarı, Tanju Özcan'ın liderliğinde gerçekleşti. Bolu ve Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hikayesi, CHP'nin 2024 seçimlerindeki başarısının sembollerinden biri haline geldi. Bu başarı, hem Bolu için hem de CHP için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Tanju Özcan'ın Etkisi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görev süresince gerçekleştirdiği projeler ve toplumla kurduğu sağlam ilişkiler sayesinde, seçmenin güvenini kazanmayı başardı. Özcan'ın politikaları, CHP'nin Bolu'daki başarısında önemli bir etken olarak görülüyor.

CHP'nin Diğer Başarılı İlleri

CHP'nin başarısı sadece Bolu ile sınırlı kalmadı. Ankara, Mersin ve Manisa gibi büyükşehirlerde de partinin oy oranları %60'ın üzerine çıktı. Bu illerde de CHP'nin politikaları ve aday seçimleri, seçmenler tarafından olumlu karşılandı.

Yükselen Bir Trend

CHP'nin bu başarısı, Türkiye'nin dört bir yanında yankılandı. Parti, genel olarak ülke çapında oy oranını artırarak, gelecek seçimler için de umut verici bir tablo çizdi. Bolu ve Tanju Özcan'ın örneği, CHP'nin diğer illerde de benzer başarılar elde etme potansiyeline işaret ediyor.

CHP'NİN EN FAZLA OY ALDIĞI 10 İL

Ankara - % 60.29

Mersin - % 59.49

Manisa - % 57.25

Giresun - % 54.59

Zonguldak - % 54.52

Muğla - % 54.87

Kırşehir - % 52.86

Bolu - % 52.79

İstanbul - %51.09

Sinop - % 49.36