Bolu başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli için Çarşamba gününe dikkat!

Yazdan Kışa Hızlı Geçiş
Türkiye, pazar gününü yaz ortasını aratmayan sıcaklıklarla geçiriyor. Herkes kışlık kıyafetlerini dolaplara kaldırmış, yazlık giysileriyle dolaşırken, Meteoroloji uzmanı Oğuz Aydın'dan önemli bir uyarı geldi. Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin iki gün daha sabretmesi gerektiğini, Çarşamba gününden itibaren serin bir havanın yurdu kaplayacağını" belirtti.
Çarşamba ile Gelen Serinlik
Aydın'ın aktardığına göre, sıcak havaların yerini alacak serinlik, yurt genelinde hissedilecek. Bu değişim, yaz sıcaklarına veda anlamına geliyor. "İki gün daha dişinizi sıkın, serinleme geliyor" şeklindeki uyarısıyla Aydın, vatandaşları hava değişikliğine karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.
Bu önemli değişiklik, özellikle yaz kıyafetlerine erken geçiş yapanları etkileyebilir. Meteoroloji uzmanı, hava değişikliğinin ani olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı önlem alması gerektiğinin altını çiziyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.