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Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol 1.Lig 28. Hafta karşılaşmasında Boluspor bugün evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol 1.Lig 28. Haftasında Boluspor, evinde Bolu Atatürk Stadyumu’nda, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17:00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Sezgin Çınar ve Selim Şengöz olarak belirlendi.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor'un emin adımları

Ligde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Boluspor, şimdiye kadar kaydettiği 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle toplamda 43 puan toplamış durumda. Bu başarıyla play-off yarışında iddialı bir konumda yer alan kırmızı-beyazlı takım, iç sahada sergilediği güçlü performansla zirve yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor. Aralık 2023'te Eyüpspor'a yenildikten sonra müthiş bir geri dönüş yapan Boluspor, iç sahada oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor'u yenerek gücünü kanıtlayan ekip, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği play-off peşinde

Ankara'nın köklü ekiplerinden Gençlerbirliği ise, ligdeki dengeli performansıyla dikkat çekiyor. Şu anda 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, deplasmanda elde ettiği 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle istikrarlı bir grafik sergiliyor. Playoff potasına sadece 3 puan geride bulunan Gençlerbirliği, Boluspor deplasmanından alacağı bir galibiyetle bu hedefe bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor ve Gençlerbirliği'nin rekabeti

Boluspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar yapılan 22 karşılaşmada futbol severler kıyasıya bir rekabete tanık oldu. Bu maçlarda Gençlerbirliği 8 kez galibiyetle ayrılan taraf olurken, Boluspor 5 kez zafer elde etti. 9 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Gol sayılarında Gençlerbirliği 26 golle Boluspor'un 18 golüne üstünlük sağladı. İki takım arasındaki son karşılaşma Ankara'da 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor ve Gençlerbirliği'nin play-off yolu

Her iki takım da play-off yarışında kritik bir dönemeçte. Boluspor, iç sahada sürdürdüğü başarılı seriyi Gençlerbirliği karşısında da devam ettirerek play-off hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasman performansının dengesini koruyarak, Boluspor deplasmanından alacağı galibiyetle play-off potasına girmeyi hedefliyor. Bu mücadele, her iki takım için de play-off yolunda kritik öneme sahip.

Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

# Gençlerbirliği, Boluspor, Giresunspor, Trendyol 1.Lig

02 Nis 2024 - 14:56 Bolu- Spor

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