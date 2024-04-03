Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen Kimdir?

Kıbrıscık, Bolu'nun küçük ama bir o kadar da özgün ilçelerinden birinde, belediye başkanlığı seçimi büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Emin Tekemen, 207 oy alarak, AK Parti'nin adayı Kemal Aktaş'ı 195 oyla geride bıraktı.

Emin Tekemen Kimdir?

Emin Tekemen, 1956 yılında Kıbrıscık'ta doğdu ve eğitim hayatına Bolu ve Çanakkale'de devam etti. 1977 yılında öğretmen olarak mesleğe adım atan Tekemen, 2012 yılında emekli oldu. Tekemen, Kıbrıscık'ın tarihini ve kültürünü anlatan "Kıbrıscık" kitabının hazırlanmasında önemli bir rol oynadı ve bu eserin basımını sağladı. 2014 yılında CHP İlçe Başkanlığı'na seçilen Tekemen, 2019'da da Belediye Başkanı olarak seçilerek, hizmetlerine siyaset alanında devam etti.

Kıbrıscık için Yenilikçi Planlar

Emin Tekemen'in başkanlığı altında, Kıbrıscık'ın doğal ve tarihi mirasının korunması ve ilçenin ekonomik gelişiminin desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Tekemen, ilçenin turizm potansiyelini artırmayı ve Kıbrıscık'ı bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, eğitim ve sosyal projelere de büyük önem vererek, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Emin Tekemen ve ekibinin Kıbrıscık için belirlediği vizyon, ilçenin hem sosyal hem de ekonomik anlamda kalkınmasını öngörüyor. Kıbrıscık halkı, Tekemen'in liderliğine büyük bir umut ve güvenle bakıyor. Tekemen'in tecrübesi ve yenilikçi projeleri, Kıbrıscık'ı Bolu'nun parlayan yıldızı yapma yolunda ilerliyor.