Karadeniz Somonu diye aldılar, göl somonu çıktı

Karadeniz'den dünyaya uzanan somon ihracatı, rekor artışlar ve karşılaşılan zorluklarla dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin değerlendirmeleriyle, somon ihracatının geleceği ve içerdiği potansiyel detayları haberimizde…

Karadeniz somonunun ihracatında rekor artış

Karadeniz bölgesi, somon ihracatında bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 289'luk bir artışla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Özellikle Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat, 70 milyon 614 bin dolarlık döviz girdisi sağlayarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Uzak Doğu pazarında Karadeniz somonuna büyük ilgi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan'a göre, Karadeniz somonu özellikle Japonya ve Uzak Doğu ülkelerinde büyük bir tercih ediliyor. Denizde 7 ay geçiren somonlar, lezzetleriyle bu pazarlarda öne çıkıyor.

İhracat rakamları ve pazar payı

Karadeniz somonunun ihracatı, miktar bazında 13 bin tonu bulurken, bu rakamların yüzde 64'ü Doğu Karadeniz Bölgesinden sağlanıyor. Gürdoğan, somon ihracatının fındık ihracatı rakamlarıyla yarıştığını ve bu gidişle fındığı sollayabileceğini belirtiyor.

İhracatın önündeki engeller

Gürdoğan, denizde yetiştirilmeyip iç bölgelerdeki baraj göllerinde yetiştirilen ve Karadeniz somonu olarak ihraç edilmeye çalışılan somonların, ihracatı olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Bu durumun, somon ihracatının kalitesini düşürdüğünü ve geri gönderimlere neden olduğunu ifade ediyor.

Yeni depolama sistemleri ve lisanslı depoculuk

Doğu Karadeniz Bölgesi İhracatçılar Birliği, somon ihracatının değerini artırmak için lisanslı depoculuk sisteminin kurulması gerektiğini belirtiyor. Bu sistemle, ürünlerin daha iyi koşullarda saklanması ve değerinin korunması hedefleniyor.

Somon ihracatının geleceği ve yeni sektörler

Gürdoğan, somon ihracatının geleceği için yan sanayinin geliştirilmesinin önemini vurguluyor. Somonun yarı mamül olarak işlenip ihraç edilmesi, Türkiye'nin kendi markasını oluşturması ve katma değerli ürünlerin yaratılması gerektiğini belirtiyor. Bu yeni yaklaşımlarla, Türkiye'nin somon ihracatının daha da artırılması ve yeni sektörlerin oluşturulması hedefleniyor.