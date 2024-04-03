Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe Kimdir?

AK Parti adayı Hamza Efe'nin, kesin olmayan sonuçlara göre elde ettiği başarı, ilçenin geleceği için önemli bir dönüm noktası oldu. Hamza Efe, 1.005 oy alarak, MHP adayı Kadir Altundağ'ı, aldığı 430 oy ile açık ara geride bıraktı.

Hamza Efe Kimdir?

Hamza Efe'nin köklü bir Dörtdivan geçmişi var. 1967 doğumlu Efe, Gerede Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, iş hayatına babasının yanında adım attı. Perakende ve inşaat sektörlerinde önemli işler başaran Efe, siyasi kariyerine 1990 yılında Refah Partisi'nde başladı ve AK Parti İstanbul-Çekmeköy teşkilatında önemli roller üstlendi. 2009 yerel seçimlerinde Dörtdivan Belediye Başkan aday adayı olan Efe, aday gösterilmedi. 2014-2016 yılları arasında AK Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. 2019 seçimlerinde tekrar AK Parti’den Belediye Başkan Aday Adayı olan Efe, aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak seçimlere girdi. Bağımsız olarak seçilen Efe, seçildikten bir yıl sonra AK Parti’ye geçti.

Efe'nin Dörtdivan için Planları

Efe'nin Dörtdivan'a yönelik planları ve projeleri, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine odaklanmıyor. Dörtdivan'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme konusunda ne yapacağı merak edilen Efe, daha önce Dörtdivanspor'un kurulmasına öncülük ederek spor ve gençliğe olan desteğini göstermişti. Aynı zamanda evli ve iki çocuk ile üç torun sahibi olan Efe, aile değerlerine de büyük önem veriyor.

Efe'nin başkanlığında Dörtdivan, sosyal ve ekonomik gelişimde yeni bir sayfa açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Hamza Efe'nin projeleri, Dörtdivan'ın Bolu içindeki konumunu güçlendirecek ve ilçenin gelişimine katkı sağlayacak olmaktan uzak olsa da Dörtdivan halkı, yeni döneme büyük bir umutla bakmak istiyor.