Bolu ve Düzce’de akaryakıt sektörüne yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

Bolu'da yatırım fırsatı

Bolu'nun Rüzgarlar köyünde, yatırımcılar için benzersiz bir fırsat ortaya çıkıyor. İcradan satışa sunulan petrol istasyonu, bölgedeki iş potansiyelini artırma fırsatı sunuyor.

İcradan satılık petrol istasyonu

Rüzgarlar köyünde konumlanmış petrol istasyonu, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Bu satış, yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Petrol istasyonunun muhammen bedeli 10.377.502 TL olarak belirlendi. Bu bedel, istasyonun mevcut piyasa değerini ve yatırım potansiyelini yansıtıyor.

Detaylar ve şartlar

Satışa ilişkin tüm detaylar ve artırma şartları, esatis.uyap.gov.tr adresinde yer alıyor. İlgilenen yatırımcılar, 2020/249 TLMT. sayılı dosya numarası ile bu bilgilere erişebilirler. İlgilenen alıcılar için mahcuzun ayrıntılı görselleri ve açıklamaları, elektronik satış portalında mevcut. Bu görseller, petrol istasyonunun fiziksel durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Nasıl teklif verilir?

İlgilenen alıcılar, esatis.uyap.gov.tr üzerinden tekliflerini sunabilirler. Artırma sürecine katılmak için site üzerinden kayıt olmak ve gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bolu Rüzgarlar köyündeki bu petrol istasyonu, yüksek yatırım potansiyeline sahip. Bölgenin gelişimi ve trafik akışı göz önünde bulundurulduğunda, istasyonun gelecekteki değeri daha da artabilir.

Fırsatı kaçırmayın

Bu icradan satış, Bolu ve çevresindeki yatırımcılar için nadir bir fırsat sunuyor. Petrol istasyonunun konumu ve potansiyeli, uzun vadede değerli bir yatırım olabilir.