Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, sandıkların tamamının sayılmasıyla sonuçlandı. Seçimlerde, ana muhalefet partisi CHP'nin öne çıktığı ve Türkiye genelinde yüzde 37,76 oy oranıyla 35 ilin belediye başkanlığını kazandığı görüldü.
Mudurnu'dan tarihe geçen aday
Bolu'nun ilçesi Mudurnu'da, seçimlere katılan 13 partiden biri olan Güç Birliği Partisi'nden belediye başkanı adayı olan Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuç, partiyi Türkiye genelinde en düşük oy alan parti olarak tarihe geçirdi.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Araştırmacı Mert Uzunsoy'a göre, Güç Birliği Partisi'nin aldığı bu 3 oy, Cumhuriyet tarihinin bir partinin aldığı en düşük oy olarak kaydedildi. Bu durum, Türkiye seçim tarihinde önemli bir not olarak yerini aldı.
Seçimlerin sürpriz sonucu
Güç Birliği Partisi'nin bu alışılmadık başarısı, yerel seçimlerin sürpriz sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Partinin, sadece bir ilçede aday göstermesi ve bu kadar düşük bir oy alması, seçim analizlerinde özel bir yer tutuyor.
Seçimlerde ana muhalefetin başarısı
Yerel seçimlerde, CHP'nin elde ettiği başarı ve kazandığı belediye sayısı, parti için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelindeki oy oranının yanı sıra, 35 il belediyesini kazanması, partinin stratejik başarısını gösteriyor.
Seçimlerin genel değerlendirmesi
Türkiye'nin yerel seçimleri, hem ana muhalefet partisinin başarısı hem de Güç Birliği Partisi gibi küçük bir partinin dikkat çekici sonucu ile tarihi anlara sahne oldu. Bu seçimler, Türkiye'nin siyasi manzarasında yeni tartışmaları ve değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.
Mudurnu’da hangi partiler seçime katılmıştı?
AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Yağın
İYİ Parti Firdevs Özsarı Boyacı
YRP Yeniden Refah Partisi Yusuf Tek
Zafer Partisi Muhammed Necmi Demirtaş
BTP Bağımsız Türkiye Partisi Fatih Çekici
CHP Cumhuriyet Halk Partisi Doğan Onurlu
HÜDAPAR Hür Dava Partisi Ayşegül Balık
GBP Güç Birliği Partisi Mustafa Doğramacı
Millet Partisi Selahattin Bozkurt
MHP Milliyetçi Hareket Partisi Necdet Türker
Saadet Partisi Telat Veli
BĞMSZ Bağımsız Mustafa Uğur Türesin
BĞMSZ Bağımsız Metin Soygür
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.