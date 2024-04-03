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Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

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2024 Yerel Seçimlerinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seçime katılan 13 partiden biri olan Güç Birliği Partisi (GBP) sadece 3 oy alarak Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi oldu. Bu olay, seçimlerin sürpriz sonuçları arasında yer alıyor.

Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy! mask
Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!
Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!
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Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, sandıkların tamamının sayılmasıyla sonuçlandı. Seçimlerde, ana muhalefet partisi CHP'nin öne çıktığı ve Türkiye genelinde yüzde 37,76 oy oranıyla 35 ilin belediye başkanlığını kazandığı görüldü.

Mudurnu'dan tarihe geçen aday

Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

Bolu'nun ilçesi Mudurnu'da, seçimlere katılan 13 partiden biri olan Güç Birliği Partisi'nden belediye başkanı adayı olan Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuç, partiyi Türkiye genelinde en düşük oy alan parti olarak tarihe geçirdi.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

Araştırmacı Mert Uzunsoy'a göre, Güç Birliği Partisi'nin aldığı bu 3 oy, Cumhuriyet tarihinin bir partinin aldığı en düşük oy olarak kaydedildi. Bu durum, Türkiye seçim tarihinde önemli bir not olarak yerini aldı.

Seçimlerin sürpriz sonucu

Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

Güç Birliği Partisi'nin bu alışılmadık başarısı, yerel seçimlerin sürpriz sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Partinin, sadece bir ilçede aday göstermesi ve bu kadar düşük bir oy alması, seçim analizlerinde özel bir yer tutuyor.

Seçimlerde ana muhalefetin başarısı

Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

Yerel seçimlerde, CHP'nin elde ettiği başarı ve kazandığı belediye sayısı, parti için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelindeki oy oranının yanı sıra, 35 il belediyesini kazanması, partinin stratejik başarısını gösteriyor.

Seçimlerin genel değerlendirmesi

Bolu Mudurnu o partiyle tarihe geçti… Sadece 3 oy!

Türkiye'nin yerel seçimleri, hem ana muhalefet partisinin başarısı hem de Güç Birliği Partisi gibi küçük bir partinin dikkat çekici sonucu ile tarihi anlara sahne oldu. Bu seçimler, Türkiye'nin siyasi manzarasında yeni tartışmaları ve değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.

Mudurnu’da hangi partiler seçime katılmıştı?

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Yağın

İYİ Parti Firdevs Özsarı Boyacı

YRP Yeniden Refah Partisi Yusuf Tek

Zafer Partisi Muhammed Necmi Demirtaş

BTP Bağımsız Türkiye Partisi Fatih Çekici

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Doğan Onurlu

HÜDAPAR Hür Dava Partisi Ayşegül Balık

GBP Güç Birliği Partisi Mustafa Doğramacı

Millet Partisi Selahattin Bozkurt

MHP Milliyetçi Hareket Partisi Necdet Türker

Saadet Partisi Telat Veli

BĞMSZ Bağımsız Mustafa Uğur Türesin

BĞMSZ Bağımsız Metin Soygür

 

# Türkiye, belediye, AK Parti

03 Nis 2024 - 12:00 - Güncel

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