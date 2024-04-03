03 Nis 2024 - 13:00- Güncel G:

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

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9 günlük Bayram tatilinde sakın balık tutmaya gitmeyin. Bolu Bartın Düzce, Karabük, Kastamonu ve tüm Batı Karadeniz Bölgesi ile yurdun tüm iç sularında ticari ve amatör balıkçılık yasaklandı. Uymayanlara ciddi yaptırımlar var. Batı Karadeniz Bölgesi ve tüm iç sularda tekne, sal ve kayıklar karaya çekildi.

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı mask
Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı
Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı
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1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Batı Karadeniz ve Türkiye'nin tüm iç sularında uygulanan balıkçılık yasağı, balık popülasyonunun korunması ve artırılması amacıyla hayata geçirildi. Bu dönemde amatör ve ticari balıkçılık faaliyetleri durduruldu

Balıkçılık yasağının başlaması

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesi ve iç sularında, balık popülasyonunu korumak ve artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. 1 Nisan itibarıyla başlayan ve 30 Haziran'a kadar devam edecek olan balıkçılık yasağı, hem amatör hem de ticari balıkçılık faaliyetlerini kapsıyor. Bu dönem, balıkların üreme ve çoğalma süreçlerini desteklemek için özel olarak seçildi.

Yasak bölgeler ve süresi

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

Yasağın uygulandığı alanlar, Bolu, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu'yu içeren Batı Karadeniz Bölgesi ile Türkiye'nin tüm iç sularını kapsıyor. Bu geniş yasaklama, balık varlığının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefini taşıyor.

Yasağın amacı

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

Balıkçılık yasağının temel amacı, iç sularda ve Batı Karadeniz'de yaşayan balık türlerinin korunması ve popülasyonlarının desteklenmesidir. Bu süre zarfında, balıkların üreme ve büyüme dönemlerine müdahale edilmeden doğal yaşam döngülerini tamamlamaları sağlanacak.

Uygulanan yaptırımlar

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

Yasağa uymayan balıkçılar için ciddi yaptırımlar belirlendi. Bu dönemde izinsiz balık avlayan kişi veya kuruluşlara yönelik cezai işlemler uygulanacak. Bu yaptırımlar, yasağın ciddiyetini ve önemini vurgulamakta ve tüm balıkçıların kurallara uymasını teşvik etmektedir.

Balıkçıların durumu

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

Yasağın başlamasıyla birlikte, bölgedeki balıkçılar teknelerini karaya çekti. Bu süreçte, balıkçılar deniz ve iç sulardaki faaliyetlerine ara vererek, balık popülasyonunun korunmasına katkıda bulunuyorlar. Balıkçılık topluluğu, bu yasağın uzun vadede hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne faydalar sağlayacağının bilincinde.

Sürdürülebilir balıkçılık

Bayramda bunu yapmayın! Batı Karadeniz Bölgesi’nde yasaklandı

Bu yasak, sadece mevcut balık popülasyonunu korumakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesiller için de sürdürülebilir bir balıkçılık ekosistemini garanti altına alıyor. Balıkların üreme ve çoğalma dönemlerine saygı gösterilmesi, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dönem, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve korunması adına atılmış önemli bir adımdır.

# Türkiye, Yaşam, deniz

03 Nis 2024 - 13:00 - Güncel

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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